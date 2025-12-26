鄭亦麟涉收賄施壓台電 北檢偵結起訴求刑14年

台北市 / 林彥廷 綜合報導

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟涉收賄198萬元，不明財產增加601萬餘元。台北地檢署於今(26)日偵查終結，依貪污等罪起訴鄭亦麟、父母鄭伍廷、李佳珍、弟弟鄭兆麟及東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子等6人，其中求處鄭亦麟14年以上徒刑。

檢方指出，鄭亦麟擔任經濟部綠推中心副執行長高位，負責推動國家綠能之重要能源政策，本應恪遵電業法之法定「公平」、「公開」、「安全」原則，竟不顧電力之開發、供應及電業之經營，係攸關公共福祉之事務，且本件案發時台電公司在松湖地區調配電力已為蹇難，竟利用其職務對台電公司之實質影響力，操控台電公司人員如線偶，視台電公司電力如私產，排除同時期松湖地區其他業者之新設或增設用電申請，使東煒公司得到台電公司准予核供用電申請，對電力申請之公平競爭及台電公司合理經營破壞甚鉅。

廣告 廣告

其於偵查中雖稱承認收賄犯罪，然又辯稱 198 萬元與其介入安康數據中心之用電申請無涉，空有認罪之名，毫無自白之實，核與否認犯罪無異。因犯後態度不佳而無悔意，建請就其所犯違背職務收受賄賂罪嫌，判處有期徒刑 12 年以上之刑期，與其所犯財產來源不明罪及洗錢罪，合併定應執行刑有期徒刑 14 年以上之刑期。

檢方提到，陳健盛、陳冠滔僅為經營數據中心之私利，即以 198 萬元行賄鄭亦麟，於歷次調詢、偵訊，甚而在法院羈押庭、延押庭就 198 萬元之性質及發生脈絡，互核多有參差不實，窮耗偵查司法資源，可認犯後態度均屬不佳，就 2 人所犯違背職行賄罪，如於審判中坦承犯罪並清楚交代犯罪過程，建請均判處有期徒刑1年6月；如審判中仍否認犯罪而糜廢司法資源，犯後態度不佳，請均判處有期徒刑 3 年 6 月。

就彼 2 人所犯帳載不實罪，因偵查蒐集證據確鑿，彼 2 人方承認此部分犯罪，爰請就陳冠滔，判處有期徒刑 8 月；就陳健盛 2 次帳載不實罪，亦各判處有期徒刑 8月。

檢方表示，鄭伍廷、李佳珍合謀鄭兆麟與東煒公司簽立虛假顧問契約、收據來掩飾 198 萬元賄賂之犯罪所得來源，並由李佳珍分 23 次提領 198 萬元而去向不明，妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵等情至為明灼，然被告鄭伍廷、李佳珍、鄭兆麟仍砌詞否認犯罪，犯後態度均為不佳，建請均判處有期徒刑 2 年，以資懲儆。

檢方說，犯罪所得沒收鄭亦麟收受賄賂 198 萬元及財產來源不明 601 萬4,961 元，合計 799 萬 4,961 元，均為其犯罪所得，聲請法院依刑法第 38 條之 1 第 1 項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第 3 項規定追徵其價額。

原始連結







更多華視新聞報導

鄭亦麟涉收賄案 泓德能源總經理獲不起訴

清潔員送「回收電鍋」涉貪污判3月緩刑2年 法務部推修法「5萬以下可免刑」

經濟部推綠能爆弊案 「小英男孩」鄭亦麟涉貪遭聲押

