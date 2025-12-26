鄭亦麟涉收賄施壓台電 遭北檢起訴求刑14年

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，8月時遭到檢警調查疑似收賄弊案。台北地檢署今（26）日偵查終結，認為鄭亦麟任國家高位，負責推動國家綠能重要能源政策，卻利用其職務對台電公司之實質影響力，操控台電公司人員，對電力申請之公平競爭及台電公司合理經營破壞甚鉅。

檢方依貪污等罪，起訴鄭亦麟14年徒刑，鄭男父母以及弟弟依洗錢罪嫌起訴，求刑2年。

※未經判決確定，應推定為無罪

