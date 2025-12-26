鄭亦麟涉收賄案 泓德能源總經理獲不起訴

（中央社記者張建中新竹26日電）前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟涉收賄198萬元，不明財產增加601萬餘元。台北地檢署今天偵查終結，求處鄭亦麟14年以上徒刑，泓德能源總經理周仕昌獲不起訴處分，泓德能源股價一度由黑翻紅。

檢調接獲檢舉，指鄭亦麟在擔任綠能推動中心副執行長期間，涉嫌用親友人頭帳戶，以「顧問費」名義收受東煒建設、泓德能源的賄賂，並藉職權向台電施壓，涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、財產來源不明等罪，另涉犯洗錢防制法洗錢罪嫌。

廣告 廣告

台北地檢署今天偵查終結，依貪污等罪起訴鄭亦麟等6人，並具體求處鄭亦麟14年以上徒刑。泓德能源因與東煒安康數據中心合作案破局，賄賂198萬元是由東煒獨立支出，與泓德能源無涉，周仕昌犯罪嫌疑不足，為不起訴處分。

檢調單位曾於今年8月25日及11月20日前往泓德能源進行調查，泓德能源皆強調全力配合檢調單位調查，營運財務一切正常，對財務業務無重大影響。（編輯：林淑媛）1141226