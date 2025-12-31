鄭亦麟涉收賄遭訴300萬元交保 北檢提抗告

（中央社記者林長順台北31日電）前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟涉收賄198萬元，不明財產增加601萬餘元，北檢依貪污等罪起訴求刑14年。北院26日裁定鄭亦麟300萬元交保，北檢已提起抗告。

檢方調查指出，鄭亦麟在擔任綠能推動中心副執行長期間，涉嫌用胞弟名義，以「顧問費」名義收受東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子的賄款198萬元，並藉職權向台電施壓。檢方另查出，鄭亦麟自民國111年至113年間，不明財產增加601萬4961元。

廣告 廣告

台北地檢署於8月25日指揮調查局台南市調查處，兵分22路搜索鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔等被告住居所等地，並約談多人到案，訊後聲押禁見鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔獲准。北檢10月間聲請延押，台北地方法院裁定3人自10月27日起延長羈押2個月，並禁止接見通信。

北檢26日依貪污治罪條例違背職務收賄、財產來源不明、洗錢防制法洗錢罪嫌起訴鄭亦麟等6人，並將羈押中的鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔移審台北地方法院。北院裁定鄭亦麟300萬元交保，陳健盛、陳冠滔父子各200萬元交保，3人均限制住居，限制出境、出海8個月，鄭亦麟並接受科技監控。

北檢不服鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔交保裁定，今天向台灣高等法院提起抗告。（編輯：蕭博文）1141231