鄭亦麟涉收賄198萬元 遭檢起訴求刑14年

經濟部綠推中心弊案延燒，檢警調查前副執行長鄭亦麟涉嫌收賄198萬元，台北地檢署26日偵查終結，求處鄭亦麟14年以上有期徒刑。

北檢襄閱主任檢察官高一書表示，「檢察官依《貪汙治罪條例》違背職務收受賄絡罪、財產來源不明罪及洗錢罪等，依法提起公訴，並審酌其犯後態度不佳、無悔意等情形，向法院具體求處有期徒刑14年以上之刑。」

鄭亦麟現年34歲，在2018及2022年兩度擔任綠推中心副執行長，身分均屬於法定公務員。不過就在其間，檢方追查發現，涉案「東煒公司」實際負責人陳健盛父子，原本計畫在台北市內湖籌組安康數據中心，不過發生用電不穩定的狀況，透過鄭亦麟施壓。

公視新聞記者王彥婷報導，「陳健盛父子在2021年，以東煒的名義向台電申請潭美C/S用電新設案，台電公司考量松山內湖是用電瓶頸區無法核准，鄭亦麟卻宣稱是國家重大政策關說放行。」

根據調查，鄭亦麟找上前台電高層蕭勝任，促使他派員向東煒建議，將原本36兆瓦的用電案改為申請32兆瓦，另外核准供電的條件，也優於同區同期申請的業者。甚至在之後，鄭亦麟還二度被請託再促使台電增加核供10兆瓦電力。而雙方更談妥，藉由支付「顧問費」給鄭亦麟的弟弟，藉此「繞道行賄」。

律師莊艾潔表示，「在近年的司法實務上，關於涉犯《貪汙治罪條例》的案件，在認定犯罪事實起訴後，如果被告犯後態度不佳，是有從重求刑的趨勢。」

針對綠能弊案，前總統蔡英文曾在7日發文，強調面對負面的衝擊，應該不分藍綠、強力肅貪。而經濟部則表示，無個案評論，未來仍全力配合司法審理作為。

※未經判決確定，應推定為無罪