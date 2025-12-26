即時中心／顏一軒報導

經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，疑似涉嫌利用職務之便，收受綠能業者與建商的賄賂198萬元，北檢8月25日指揮調查局兵分多路搜索，並約談鄭男等人到案，遭聲押獲准後被羈押迄今，全案今（26）日偵結，依涉犯《貪污治罪條例》起訴鄭亦麟等9人，並對鄭男具體求處14年徒刑。





針對此事，蔡英文日前透過辦公室回應，她與行政院前院長蘇貞昌就已經指示強化防堵綠能弊端，法務部暨高檢署通力，由檢察總長召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，檢警調及廉政機關均成立專案主動調查偵辦綠能犯罪；近年查獲多起不法情事，可見司法機關已發揮執行成效。

快新聞／鄭亦麟涉綠能案收賄198萬 北檢今偵結起訴求刑14年

綠推中心前副執行長鄭亦麟。（圖／民視新聞資料照）

蔡辦強調，推動永續綠色能源發展，對我國企業與勞工極具重要性；不能容忍不肖人士藉綠能發展而從事不法牟利行為；司法檢調單位已有相關機制辦理不法案件，盼勿枉勿縱。

總統府發言人郭雅慧則表示，此案確實令人遺憾，總統賴清德都有一再表達他的立場，任何涉入司法的案件，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，他的立場都是依法嚴懲，勿枉勿縱。

郭雅慧說，綠能也是一個例子，涉入的不分藍綠都有司法案件在偵辦當中，不分藍綠他都支持要嚴辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

