鄭亦麟涉綠能貪污300萬交保確定！ 法官駁回檢方抗告

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，任內涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元關說供電，台北地方法院裁定300萬元交保，陳健盛父子各200萬元交保。檢方不服提抗告，台北地方法院駁回，3人交保確定。

2022年7月，前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，多次與東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔商議交付賄賂方式，雙方達成以東煒支付鄭亦麟「顧問費」的方式行賄198萬元，陳健盛父子作帳時，將198萬元不實拆分為4筆工程款項掩飾。

檢方於2025年12月26日依貪污、洗錢等罪起訴鄭亦麟及其父母、弟弟、陳健盛父子共6人，鄭亦麟遭羈押禁見4月後，台北地檢署求刑14年。經台北地方法院訊問，裁定鄭亦麟300萬元交保，陳健盛父子各200萬元交保，均限制住居，限制出境出海8月。檢方不服提抗告，台北地方法院駁回，3人交保確定。

合議庭表示，受命法官的交保處分，與合議法院作出的交保裁定，差別僅在於作決定的法官不同。除此之外，具保決定的效力，對當事人的影響均無不同，且檢察官作為當事人之一，也可對此提出準抗告。

裁定指出，檢方對受命法官的交保處分不服，雖具狀誤以為抗告，但依《刑事訴訟法》規定，應視為撤銷原處分的請求。合議庭審查後認為，受命法官在審酌卷宗資料後認定，鄭亦麟等3人的犯罪嫌疑雖重大，且具羈押理由，但無羈押必要，原以交保替代羈押的處分，理由清楚完整，並未違反比例原則或濫用裁量權，因此3人的交保決定應予維持，檢方主張原處分不當的部分應予駁回。





