鄭亦麟涉貪198萬遭起訴 獲300萬交保須境管、科技監控

前經濟部綠能中心副執行長鄭亦麟。（資料照）

前經濟部綠能中心副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受東煒建設賄賂198萬元，今（26日）天遭台北地檢署依貪污、洗錢等罪起訴，傍晚召開接押庭，稍早法官諭令鄭亦麟以300萬元交保，並限制住居、境管，同時接受科技監控。

今年8月間，台北地檢署8月兵分多路搜索約談，當時鄭亦麟及東煒建設創辦人陳健盛、陳冠淘父子皆被收押，並一度延長羈押，今（26日）26日北檢偵結，依貪污、洗錢等罪起訴6人，其中鄭亦麟因罪嫌重大，遭求處重刑14年以上。

北院傍晚召開接押庭，鄭亦麟收賄、洗錢部分均認罪，稍早法官諭令300萬元交保，並限制住居及限制出境、出海8月，同時須接受科技監控。

檢調調查，東煒建設2022年間規畫在台北市內湖區興建數據中心，但因用電量大幅提高，向台電申請卻進展不順，遂上鄭亦麟，檢方發現，鄭亦麟不僅以在國外唸書的弟弟作為人頭戶，還指使媽媽在2023年間，分次到ATM將東煒行賄198萬元提出。





