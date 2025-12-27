鄭亦麟認罪300萬交保「須科技監控」凌晨步出法院反應曝

即時中心／劉朝陽報導



涉及綠能收賄弊案的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，遭台北地檢署偵辦後，於昨（26）日偵結起訴並移審北院召開接押庭，法官裁定鄭亦麟以300萬元交保，並限制住居、出境出海8個月，同時實施科技監控。鄭亦麟於27日凌晨完成交保手續後，在親友陪同下離開法院。

鄭亦麟頭戴鴨舌帽、搭配黑色口罩，神情嚴肅，面對鏡頭不發一語，快步上車離去。

檢方指出，鄭亦麟涉嫌收受建設公司陳姓父子198萬元賄款，協助向台電關說饋電容量，另查出名下有600多萬元不明財產，於是依涉犯貪污、洗錢等三罪提起公訴。



法院裁定，鄭亦麟須繳納300萬元交保金，並接受科技監控，每週固定時段在限制住居地點拍攝照片回傳，並禁止與其他被告、證人接觸。

開庭時，鄭亦麟坦承以虛構顧問費名義收款，涉及違背職務收賄與洗錢；不過，陳姓父子則否認行賄，主張款項為「介紹費」，僅承認違反商業會計法，兩人各以200萬元交保。

法官裁定鄭亦麟以300萬元交保，並限制住居、出境出海8個月。（圖／民視新聞）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

