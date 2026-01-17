鄭京師生聯展描繪南台灣故事

「府城之美＆海線風光─鄭京老師師生聯展」十七日開幕。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕永康報導

由永康區社教中心舉辦的「府城之美＆海線風光─鄭京老師師生聯展」十七日開幕，鄭京師生以畫筆描繪府城與海線人文風景，師生聯展吸引眾多藝術愛好者到場觀賞，永康社區大學及高雄岡山社區大學學員亦到場共襄盛舉，現場氣氛熱絡。

永康區長李皇興表示，為推動在地文化藝術扎根社區，持續開放社教中心展示空間，提供藝術創作者與學校團體申請展出，藉此打造友善藝文平台。此次展覽以知名藝術家鄭京（本名鄭福源）為核心，結合其長年投入地方寫生教育所累積之成果，呈現一場兼具藝術專業與社區參與意義的聯合展覽。

廣告 廣告

鄭京曾任《經濟日報》漫畫記者二十四年，及東方設計大學美術工藝系副教授，多次榮獲吳舜文新聞漫畫獎肯定。油畫〈藍調港都〉為高美館典藏，另有逾百件水彩及油畫為國內藝廊及私人收藏。

長期熱愛寫生創作的鄭京，以大自然為畫室，透過現地觀察捕捉景象與色彩，以率真筆觸轉化眼前風景。前年起，他於永康社區大學與高雄岡山社區大學開設戶外寫生課程，帶領學員走訪府城、永康等地，從建築、廟宇與生活場景中，累積對土地的情感與理解。師生在陽光灑落的街巷間，專注速寫、構圖與上色，將對地方文化的觀察與感動凝結於畫布，也在創作歷程中深化藝術修養與文化認同。

此次「府城之美＆海線風光」聯展共展出四十三件作品，除學員創作外，亦包含鄭京於東方設計大學任教期間之寫生作品。此次期望以藝術為媒介，串聯藝術家、學習者與社區，讓觀者從畫面中閱讀土地故事，重新發現南台灣豐富的人文底蘊與城市魅力。展期自即日起至二月一日止。