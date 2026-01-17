鄭京師生聯展永康社教中心登場 以畫筆描繪府城與海線人文風景

鄭京師生聯展於永康社教中心登場，永康區長李皇興及永康社大、岡山社大學員均出席，歡迎各界踴躍來欣賞。（記者李嘉祥攝）

臺南市永康區公所17日於永康區社教中心舉辦「府城之美＆海線風光－鄭京老師師生聯展」開幕式，共計展出43件作品，除學員創作外，亦包括鄭京於東方設計大學任教期間寫生作品，以藝術為媒介，串聯藝術家、學習者與社區，讓觀者從畫面中閱讀土地故事，重新發現南臺灣豐富的人文底蘊與城市魅力，吸引眾多藝術愛好者前來觀賞，永康區長李皇興、永康社區大學及高雄岡山社區大學學員亦到場共襄盛舉。

熱愛寫生創作的鄭京為高雄旗津人，畢業於國立臺灣師範大學設計研究所，曾任東方設計大學美術工藝系副教授，多次榮獲吳舜文新聞漫畫獎肯定，曾舉辦7次個展、20餘次聯展，其油畫作品「藍調港都」為高雄市立美術館典藏，另有逾百件水彩及油畫作品為國內藝廊及私人收藏。

鄭京以大自然為畫室，透過現地觀察捕捉景象與色彩，以率真筆觸轉化風景，2024年起於臺南永康社區大學與高雄岡山社區大學開設戶外寫生課程，帶領學員走訪府城、永康等地，從建築、廟宇與生活場景，累積對土地的情感與理解；師生在陽光灑落的街巷間專注速寫、構圖與上色，將對地方文化的觀察與感動凝結於畫布，也在創作歷程中深化藝術修養與文化認同。

永康區長李皇興表示，為推動在地文化藝術扎根社區，區公所持續開放社教中心展示空間，提供藝術創作者與學校團體申請展出，打造友善藝文平台：此次展覽以知名藝術家鄭京（本名鄭福源）為核心，結合其長年投入地方寫生教育所累積成果，呈現兼具藝術專業與社區參與意義的聯合展覽，展期自即日起至2月1日，歡迎民眾踴躍來參觀，感受藝術與地方交織的風景之美。