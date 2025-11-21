鄭仁傑接任首屆董事長 國家運動產業發展中心正式上路

「國家運動產業發展中心設置條例」於 (民國)114 年1月24日經總統公布後，行政院也核定自今年10月1日正式施行。新成立的行政法人「國家運動產業發展中心」由工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑出任首屆董事長，今天(21日)召開第一次董事暨監事聯席會議。會議開始前，運動部長李洋親自頒發董事及監事聘函，象徵中心正式進入運作階段。

李洋表示，感謝各董事及監事承擔輔助國家運動產業發展重任，相信憑藉大家專業，一定能讓運動政策規劃與執行更為精準。

21日會議聚焦組織定位與未來工作方向，包括全齡運動推廣、賽會輔導、運動產業促進以及跨域創新四大領域。會中逐一審議組織規劃、年度業務與預算書，並確認組織章程與相關規章，作為行政法人後續運作的基礎。

運動部目前轄下擁有 6 司 1 署 3 中心，而國家運動產業發展中心是全新設立的行政法人，定位為推動運動產業的中介平台，期待藉由行政法人彈性化及自主化之組織特性，導入多元領域思維，辦理運動產業調查統計、培育多元專業人才、運動產業營運輔導、加值運用與市場拓展等，提升全民運動規模及運動產業產值。

運動部強調，新中心將成為推動運動產業發展的重要力量，協助執行「落實全民運動，建構共享運動環境」、「提升舉辦國際大型賽會能力及能見度」、「跨部會合作，整合資源及協力推動政策」、「跨域合作創新，促進運動產業及科技發展」等目標，以打造運動產業生態系，帶動產業共榮發展。