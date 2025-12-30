鄭任汶專欄：中共已經不把國共交流當一回事

28日台北市長蔣萬安才參加雙城論壇，快閃之後，從上海往返台灣，29日中國隨即展開對台實彈軍演。圖／蔣萬安臉書

在12月28日台北與上海的雙城論壇上，蔣萬安以「波濤與呼嘯」形容兩岸關係，期待未來是「和平與繁榮」，就在這位中共昔日口中的「蔣匪」第三代快閃4個小時後，29日與30日中共解放軍就在東部戰區展開「正義使命-2025」圍台實彈軍演，以「正義」為名封鎖5大海空域，軍艦、戰機輪流進入台灣國防應變區。回台灣後的蔣萬安只好回應說，「任何造成區域衝突升高的行為，都予以嚴厲的譴責。」

兩軍對峙之際，談判經常是一種「以戰逼談」或「以談止戰」的手段，但中共可是「邊談邊戰」的老手。國民黨應該很不願意回想昔日國共內戰的歷史，從1946年3月至1947年3月間，國共雙方「邊談邊戰」，在東北、中原、華北等地激戰，就算接連舉行幾場談判，中共並未因此收手，更沒有停止作戰，用武力逐漸逼退國民黨軍隊。直到1949年4月，國共代表在北平談判，中共提出43戰犯逮捕名單，談判破裂；4月底，中共解放軍強渡長江，迅速突破國軍防線，一路南下，10月1日中共宣布中華人民共和國成立，國民黨敗戰逃至台灣。

80年前的交手，一路潰敗的中國國民黨失去民心與大片江山，避走台灣。抵台後，國民黨用不民主的手段，極權統治半個世紀後，被迫走向民主化，2000年首度政黨輪替，經歷幾場重要選戰，國民黨逐漸失去民心。時序至今，國共交流是一種被迫的存在，彼此以利益為基礎，為了打擊共同敵人，雙方必須上台表演。中共其實心裡很清楚，國民黨只想藉著中共的威嚇，操弄著兩岸利益交流的紅利，來讓國民黨可以在台灣的選舉中獲勝。

雙城論壇起源於2010年前市長郝龍斌任內，論壇當然不是談判，官方說法是為了「加強合作、共同發展」，但論壇存在的象徵意義大過實質意義。當時是馬英九執政，兩岸情勢水乳交融，15年後的今天，兩岸情勢與國際局勢變化已非當年。在2025年底這場上海雙城論壇之後，共產黨迫不及待地宣布展開實彈軍演，此有幾項意義：第一、中共已經不把國共交流當一回事，第二、中共明確知道中國國民黨已經無法代表台灣的主流民意，第三、寄望藍白合作拿下台灣，那不如自己出手，第四、中共不斷提高軍演層級，讓國際社會知道中共不是玩假的，在真的動武之前，中共必須持續表態以有助於鞏固國內政權，也有利於維持強國的尊嚴。

嚇阻理論（Deterrence Theory）最重要的基礎就是反擊的力量，國民黨永遠學不會「只有實力才是一切」的硬道理，在敵人面前卑躬屈膝的結果就是被欺壓到底，面對共產黨，只有先建構自己反擊的力量，不管要談要戰，我方才會有自己的本錢。國民黨在立法院力擋軍購，只會被中共訕笑，就算要未來兩岸要坐上談判桌，沒有實力的台灣，就會跟80年前在中國大陸兵敗如山倒的國民黨一樣，讓中共予取予求，台灣將毫無招架之力。

實彈軍演的下一步，萬一不幸就是兩岸開戰，當中共決定不顧一切以武力攻擊台灣的那一刻，中國國民黨就更沒有存在的意義。因為在那之前，中共的態度已經非常清晰，那就是國民黨不再代表台灣的主流民意，他們也沒有耐心等待國民黨執政，雙城論壇只剩下國民黨拿來在台灣內部說嘴的功能。

這幾天的情勢發展證明，中共已經不把國共交流當一回事，若未來中共真的武力犯台，國民黨終究不會被中共視為是自己人，力擋軍購的國民黨只會淪為台灣的罪人。

