鄭任汶專欄：中共「黨指揮筆」 國共是要交流什麼？

國民黨赴中出席國共智庫論壇，對外宣稱不碰觸政治議題，但國台辦主任宋濤就在致詞時指出，堅持九二共識、反台獨；那根本就是政治議題了。圖／中國國台辦官網

就在中國國家主席習近平政治清洗軍委，北京內部情勢尚未明朗之際，3日，「兩岸交流合作前瞻論壇」以國共雙邊「智庫」為名在北京召開，所謂的主辦方是中共國台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會。出發前，國民黨指出，雙邊達成不觸碰政治議題的共識，討論議題包山包海，例如：旅遊、航點、醫療安養、精密機械、人工智慧、防災減災、新能源、環保節能減碳等。中國國台辦主任宋濤致詞時重申，堅持九二共識、反對台獨；他還說，此次交流討論是充滿希望的良好開端，兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期。

就在短短一天內，國共兩黨智庫宣稱，雙方達成5個面向、15項共同意見，包括：「推動恢復兩岸人員往來正常化」、「加強兩岸新興產業領域合作」、「探索兩岸醫療康養合作新路徑」、「深化兩岸環保領域交流合作」、「強化兩岸防災減災合作」等。但我方陸委會回批，國共兩黨的「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，並走回西進及依賴中共的老路。中共的做法是企圖繞過我方公權力，並製造我方內部分化及矛盾、誤導國人認知。

任何曾經與中國大陸有「學術」交流經驗的人都心知肚明，就跟「黨指揮槍」一樣，扣掉技術技能的部份，中國共產黨底下所有智庫、大學與研究單位，全都是「黨指揮筆」，毫無學術自由可言。就算沒有實際面對面交流的經驗，只要搜尋各單位網頁，即可明瞭那是一個「黨高過一切」的世界，例如：「北京大學召開黨委常委會會議暨黨委理論學習中心組學習會議，傳達學習黨的二十屆四中全會精神」、「扎實推進《清華大學全面貫徹落實黨的二十大精神行動方案》」、「浙江大學習近平總書記系列重要指示精神二十年辦學成果展」。

中國的智庫、大學與研究單位都是「雙元領導」，除了校長、院長、教授等有學術職稱者之外，各單位的「黨委書記」才是真正老大，其地位大過一切，權力遠遠高過校長等人。為什麼？因為黨務系統才是最高統治者--習近平的代理人，所有作為都必須聽命於「黨委書記」、「黨委副書記」、「紀委書記」，這些來自黨務系統的高官們決定大學、智庫的人事任用與經費使用，底下所有「科研」、「政策研究」都是為黨服務，必須全力配合黨與國家的政策方向，若有人違背，那就是被清洗、被立案調查，幾乎一輩子永遠不得翻身。

如此制度底下，不管是「智庫」或「大學」，根本沒有學術自由，還要被黨所嚴密監控。這場以智庫為名的國共論壇，大家彼此心知肚明，「智庫」是拿來假裝是學術交流的包裝紙，「論壇」就是搭台演戲，不會有真話，更不會有真誠的交流。那是一場場自欺欺人的睜眼說瞎話，也是一場場打躬作揖的西裝人登台表演。曾經彼此仇視、數十年征戰的國共兩黨，放下國仇家恨，為了共同敵人而奮戰；共產黨搭著少有的舞台，寄望昔日對手還可以在台灣內部扭轉情勢，國民黨則在共產黨陪伴下度過失去權力的冬天，等待有朝一日選戰勝利後的春暖花開，

幾年前，曾有個台灣與中國兩邊學者「學術」交流的場合，在會議空檔，一位中國大陸年輕學者私下問，「請問這次來自台灣的學者，是不是都是國民黨的學者？」近年來中國各智庫、大學與研究單位，早就體認到國民黨在台灣內部的窘境，那就是：國民黨內部的一言堂絕不輸給共產黨從上到下的黨意志，但，外部情勢早就截然不同，民主化的台灣已經脫離極權統治很久，國民黨早就不能代表台灣社會的多數民意。

端視20年來國共論壇的歷史，緊扣著兩岸關係與台灣內部政治情勢的發展。最起始來自於2005年連戰與胡錦濤會面，那是第一次的「國共論壇」，2008年國民黨重返執政後，國共聯繫更加密切，「朱習會」、「洪習會」、「馬習會」接連登場，2013年還有「兩岸和平發展論壇」，在2014年太陽花學運後，兩岸局勢發生變化，直到2016年民進黨重回執政後，國共接續舉行幾場名目不一的論壇，而在暌違9年之後，國共論壇在北京重啟，並更名為「兩岸交流合作前瞻論壇」。

國共智庫論壇作為一種形式，各取所需，各自刷著存在感，短短一天內，竟然就討論完所有牽涉複雜的各領域合作交流。國民黨智庫副董事長李鴻源先前還表示，這場論壇「幾乎沒有政治人物，大部分也非國民黨員，只是與大陸民間各行業交流，不涉政治議題。」不過，看看論壇前後雙方都要不斷重申「堅持九二共識，反對台獨」，以及事後所謂的「共同意見」，每一項都跟兩岸政治互動密切相關。如此情況，還要說不碰觸政治議題，國共兩黨簡直再度展現「睜眼說瞎話」的默契與功力。

「不談政治的這句話，就是最政治。」所有國家之間的學術、智庫交流很正常且頻繁，只有國共兩黨智庫論壇必須特別強調「不涉及政治」，雙方都揚言不觸碰政治議題，但根本就是最具政治性的交流。事實上，絕大多數的旁觀者都看得很清楚，這是一場刻意以學術外衣包裝的國共協商，只有在台上演出的國共兩黨還硬要瞎扯不談政治，這就是國共「智庫」論壇最荒謬可笑的地方。

