鄭任汶專欄：何鷹鹭戳破鄭麗文「正經八百的胡說八道」
在鏡頭前穿著綠衣的何鷹鹭直率地嗆聲，「我不幹了，我宣布退黨，這個國民黨我不想玩了！我退黨。」很多論者都指出，她率真的戳破國王的新衣，還打開了潘朵拉的盒子。若仔細聆聽她的發言，的確頗有意思，存在著很多嚴肅的思考空間，也給我們許多啟示。
何鷹鹭給我們的第一個啟示是：鄭麗文是正經八百的胡說八道，而何鷹鹭是胡說八道的正經八百。首先，如此的國民黨反台獨但不敢講統一，堅持中華民國領土還涵蓋中國大陸，但對於中華民國到底是不是一個自外於中國之外主權獨立的國家？國民黨不敢說得很清楚。然而，國民黨政要們去到中國，又不敢反對中華人民共和國領土及於台灣，那中華民國的領土範圍到底是什麼？
因此何鷹鹭才批評說，「鄭麗文選舉時曾說，我們是中國人，但卻沒說清楚是中華民國，還是中華人民共和國的『人』，這是誘導我喊統一。」對何來說，中國只有一個，那就是中華人民共和國，所以她才會認為「鄭麗文誘導人在講統一。」何拍抖音影片，主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，被國民黨考紀會在11月18日處以停止黨職處分，經申訴後又暫緩處分，何憤而說要退黨。何鷹鹭一定很難理解，既然國民黨政要們前仆後繼去跟主張武統台灣的中共領導人鞠躬哈腰，還參加九三閱兵，那她講和平統一、推崇中共領導又有何不對？
受中共愛國教育的何鷹鹭一頭霧水，她沒有融入國民黨那種在中國講一套，在台灣要講另外一套的換軌文化。何是2024年當選中常委，那次選舉首次出現登記不足額，應選29名，僅27人參選。百年大黨的黨代表與中常委變成食之無味、棄之可惜的雞肋，讓中常委不再有搶破頭的盛況，才讓她得以選上。何鷹鹭一定誤以為國民黨還是個理念堅定的革命型政黨，她不清楚的是許多國民黨人早已經不知道「理念」為何物了。
何鷹鹭給我們的第二個啟示是「嘲笑台獨，並不會讓中共更開心」。反對台獨者經常嘲笑主張台獨者，不敢真的推動台灣獨立，也不敢真的推動修憲案更改國號、國旗、國歌。殊不知，真正主張台灣獨立者，苦於時機未到，想做不敢做、想說不能說，因此民進黨才有1991年台獨黨綱，到1999年台灣前途決議文，乃至於2001年把決議文提升到黨綱位階的前進與轉折。而當時國台辦回應說「民進黨修改黨章的做法實際上是換湯不換藥，並未改變其臺獨本質。」其實就是間接落入「台灣已經是主權獨立的國家，名字就叫中華民國」的決議文框架。
統獨是對兩岸未來走向的政治選擇，各有堅持，對錯存乎於民心。中共是游擊戰出身，工農紅軍扛著大旗走過二萬五千里長征，思想非常堅定，戰略明確意志堅強。即便口中痛罵台獨，但台獨才是中共可敬的對手。民進黨讓台獨黨綱依然存在，但在論述上重新適應政治現實的需要，反觀國民黨總是一副思想混亂、國家路線主張不清不楚的扭捏態度，這絕不會是「生在紅旗下、長在紅旗下」的長征同志們瞧得起的對象。
何鷹鹭給我們的第三個啟示是「兩岸關係不能含糊其詞」。她質疑的非常合理，「國民黨副主席蕭旭岑的『一國兩區』，是中華人民共和國的台灣地區，還是中華民國的台灣地區？」對何來說，統一就是統一、獨立就是獨立，就是只有一個中國，那就是中華人民共和國，而且「台灣是中國不可分割的一部分」，所以那國民黨口中的「一國」又到底是中華民國？還是中華人民共和國？
再仔細聽何鷹鹭這一席話，「國民黨今天所做所為，又要跟美國、日本好，又要去找中國談，到底是為什麼？這也是在玩火！」、「國民黨一定要表明立場，不要含糊其詞，模糊大家，台灣人也在騙，大陸人也在騙，你到底要幹嘛？」當前共產黨是敵我分明的政黨，親俄、反美、反日，何一定也無法理解，國民黨不顧一切的親中，又想跟美、日等國保持友善，想要維持中華民國的自主性走出屬於自己的外交道路，但在國際關係上，又要跟中共站在同一陣線，何鷹鹭當然又是丈二金剛摸不著頭緒。
現今台灣與中國的處境是國際關係的罕見狀態，兩岸分治沒有完全分離，對峙近80年，那是歷史演變遺留的無奈窘境。何鷹鹭只是兩岸關係中過場的眾多小人物之一，她個人的政治選擇與統獨立場，無關宏旨，對大局沒有太大影響。然而，小人物的生存之痛，最讓人無言以對和無可奈何，何鷹鹭看似胡說八道的發言，剛好戳破國民黨與鄭麗文那種看似正經八百的胡說八道。
這不是一場鬧劇，而是小人物的逆襲，也是大時代給我們的啟示。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
