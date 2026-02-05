鄭任汶專欄：地方派系已成為國民黨的脊梁

彰化縣議會議長謝典霖日前大方開箱豪宅，有相當起派的落地恆溫紅酒櫃，還有室內籃球場、視聽空間。圖／鏡週刊翻攝畫面

美國前眾議院議長歐尼爾（Tip O’Neill）有句常被引用的名言；「所有政治都是地方政治」（All politics is local），那主要是以高度自治的美式社區工作為主，美國經驗無法移植到東亞。台灣地方政治經常以派系的形式出現，用壟斷政治、經濟、金融、社會動員的方式運作，即便民主已轉型，藍綠早就輪替執政，但以國民黨為核心的地方派系依然存在，有些甚至持續壯大，壟斷一切，形成一種世代的不正義。

台中顏家、彰化謝家、雲林張家是當今最活耀且被熟知的地方派系家族，而他們全都是國民黨籍。日前因彰化溪州謝家超豪華豪宅被開箱而引發社會議論，謝家共有謝言信、鄭汝芬與謝衣鳳等3位前後任立委，其中，謝衣鳳與弟弟縣議會議長謝典霖之間誰要選縣長或議長的政治角力，深深影響彰化縣的地方政治發展。

至於台中顏家，最廣為人所週知就是前立委顏清標、現任立委顏寬恆父子，雲林張家則有張榮味、張麗善、張嘉郡等前後任縣長、立委。派系推誰參選，誰就當選，比任何鐵票區都還要穩。光是這3個派系家族，若同時齊聚立法院，立委數目已經可以自組黨團，人數比過去幾個小黨黨團都還要多。

地方派系運作有2大意義。第一、由下而上。因票票等值、一人一票，累積選票才是取得政權的王道，那就必須以由下而上的方式，逐步經營地方，才可以從數十張，累積到上千、上萬張的選票，然後進入議會、縣市政府，掌握權力取得資源。第二、由上而下。掌握最高政治權力者選擇與地方派系合作、共存共融，以便支撐政治能量，形成政治網絡，等到重大選舉，地方派系就可以操盤組織、挹注選票，帶來強大動員力量。

過去威權體制下國民黨所建構的侍從體制，各地方派系以介入省屬行庫、信用合作社、農漁會、地下錢莊等方式取得金融資源，同時以政治勢力取得「特許」事業的經營特權，包括：建設、營造、土方處理、廢棄物清理、特種行業、地方有線電視、私立大學、私立高職等。他們壟斷地方資源，以釋放資源、豢養樁腳、選民服務的方式，建構起各自的派系王國。派系領袖再以家族成員為核心，以世襲或姻親蔓延的方式，延續派系的生存與發展。

從2000年國民黨首次在野至今也超過四分一個世紀，地方派系轉變成「地方包圍中央」的態勢。權力上下翻轉，除了嘉義縣林派脫胎換骨轉投綠營之外，原台中縣、彰化縣、雲林縣等地方派系發展更加茁壯，主因就在於逐漸失去優勢的國民黨，因選戰需求，更有求於地方派系，這也是為什麼即便各地方派系以非常囂張的方式存在，但依然屹立不搖而成為政黨支柱的原因。

20多年前，幾位地方派系出身的省議員轉戰立委，歷經幾個月國會洗禮後，一位中部立委私下抱怨說，「當立委很不好玩，什麼事情都做不了，連銷個交通罰單都不行。」地方派系進入中央有段不適應期，經過多年演化，派系政治人物才慢慢熟知維持「形象」的重要性，以及網路媒體政治的政媒互動技巧，他們也試圖進行轉型。但本質上，派系壟斷資源，以及世襲政治的特性依然沒變，謝典霖的豪宅是開箱也是開窗，讓外界一窺地方派系家族的真實面貌。

就在幾天前的2月3日，國民黨率團到中國北京召開國共智庫論壇，中共馬上釋出利多，將在近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊；國共一搭一唱，共同營造國民黨才可有利兩岸關係的形象。不過，回過頭來看看國民黨的各地方，派系利益大於人民利益，派系家族霸佔各地，持續壟斷政經資源，幾個縣市的主要黨政要職都掌握在派系家族手中，更擋住許多泛藍青年參政的機會。面對此情況，整個國民黨始終噤聲不語，毫無自我批判能力。英雄不論出身，世襲政治當道，政治階級不流動，那還有人民利益可言嗎？

藍營大老CK楊呼籲要「找回國民黨的那根脊梁」，照理說，政黨脊樑應該是理念、理想、信仰、主張，殊不知，除了一昧親中反美的立場之外，因利益結合的地方派系已經成為國民黨的脊梁。國共才剛結束水乳交融的交流，對於號稱「堅持人民至上，旗幟鮮明反對特權」、「與特權和腐敗不懈鬥爭」、「為人民服務」的中國共產黨，若口號為真，那實際內心勢必相當錯亂，不知道他們怎樣看待被地方派系包圍的中國國民黨？

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



