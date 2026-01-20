鄭任汶專欄：張亞中敢不敢糾正蔣介石的「國語」？

15日對總統提出彈劾案公聽會，因語言使用問題，張亞中與幾位民進黨立委激辯。攝影李智為

自由自在使用語言是民主自由體制的必要條件之一，擁有各種不同語言腔調則是多元族群文化的重要表徵。在15日彈劾賴清德總統的立法院公聽會上，反方的立委王義川使用台語發言，贊同方的張亞中，怒轟並要求王義川「講國語，好不好？」主持會議的江啟臣緩頰說，「彼此尊重」，在愣住約10多秒後，王義川回說「我用什麼話說是我的權利，聽不懂去找翻譯。」

更早之前，脫口秀演員林妍霏的一段公開演出在網路上被議論，林妍霏以嘲諷語氣評論韓籍啦啦隊員李多慧的講話與形象包裝，還模仿韓籍腔調的口音，甚至說出「有人類這樣講話的嗎？」這二件在公共領域所引起的論爭，剛好是當前台灣社會很多角落的縮影。

廣告 廣告

有著400年歷史以上的台灣，原有的原住民族、平埔族之外，陸續移入來自許多不同地方的住民，曾流傳的語言種類眾多。從17世紀有文字記載開始，原住民語、荷蘭語、葡萄牙語、西班牙語、日語、馬來語、閩南語，北京話、客家語、英語等都曾在這塊土地被使用。1949年後，大量來自中國各省的移民跟隨國民黨軍隊而來，讓台灣的語言與腔調，更加多元、豐富。

走過禁止說方言的極權統治時代，基於「尊重國家多元文化之精神」，2018年朝野各黨團攜手通過《國家語言發展法》，其中，「第3條本法所稱國家語言，指臺灣各固有族群使用之自然語言及臺灣手語。」、「第4條國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制。」立法意旨很清楚，只要是各固有族群使用的語言就是「國家語言」，彼此一律平等。也就是說，不管是北京話、客家話、閩南話、原住民各族語言或任何來自中國各省的語言，只要被「使用」，那就是國家語言，互相平等，並可以自由使用。

語言只是工具，只要可以溝通就好，腔調也是自然而然生成的特徵。日本有京都腔、關東腔、關西腔，美國有德州腔、加州腔、西班牙腔，新加坡還以Singlish聞名。使用任何語言與腔調，那是生而為人的自由，只要是民主自由的國家，即便官方有著共同語言，但要使用哪一種語言，以及維持哪一種腔調，那都是人民的自由選擇。

張亞中是孫文學校校長，孫文是廣東人，講普通話（接近國語）比較好懂，但有著濃厚的廣東腔，也經常用粵語演講。至於張亞中所崇敬的兩位前總統－蔣介石與蔣經國，他們的浙江口音讓人難忘。隨意在網路上就可找到昔日的影音資料，例如：1953年中華民國國慶日蔣介石以總統身分演講，當時行政院長是陳誠，台灣省政府主席是俞鴻鈞，蔣介石與陳誠是浙江人，俞鴻鈞是廣東人，他們各有腔調，但若不看字幕，勢必有不少人聽不懂他們的講話。再者，若再重聽1972年蔣介石最後一次就任總統的談話，以及1985年繼任總統蔣經國的除夕談話，當時因反對左傾，字幕還是由右往左，同樣的，他們講的應該是「國語」，但如果沒有字幕，若非同鄉，實在難以聽懂全文。

我們不清楚張亞中是否知道《國家語言發展法》？是否贊成這項立法？至少，我們可以確定的是，假設回到過去，倘若無法清楚聽懂，那張亞中應該不會嘲笑孫文的廣東腔，以及蔣介石、蔣經國的浙江腔，那張亞中敢不敢公開糾正蔣介石的浙江腔「國語」呢？答案恐怕是不敢。

除了幽默不該建立在嘲諷或貶低他人的語言之外，相對於被強迫維持單一標準的獨裁中國，台灣就是個多元族群、文化的地方。李多慧真的不需要改變腔調或口音，我們應該疼惜李多慧的腔調，就跟我們珍惜台灣的多元族群語言一樣；我們也要尊重社會各個角落或各政府機關內使用各種不同語言、腔調的自由，擁有多元、開放的語言使用環境，那才是民主台灣之所以讓人珍惜的地方。

然而，在獨裁中國，崇尚強人統治，過著只有一種價值、一種特定文化、強迫使用某一種語言的生活，人民沒有選擇政府體制的權利，更沒有批評、嘲諷統治者的自由。至於在自由台灣，不管自認是「台灣人」、「中國人」或其他任何人，那都可以選擇挺民主反獨裁，也可以選擇挺獨裁反民主；很顯然的，張亞中選擇了後者，所以才會要求別人只能講某一種語言，不尊重別人使用母語的權利，這簡直是「打著民主反民主」，要台灣走向跟極權中國一樣的道路，就算毀掉台灣的民主也在所不惜。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

王義川自稱「台灣國立委」惹議 梁文傑：尊重個人說話風格

遭脫口秀演員林妍霏嘲諷！李多慧首回應「真的不抽菸」 想改變甜美嗓音惹心疼

李多慧遭脫口秀演員林妍霏酸「雙面人」 前隊友發聲力挺：臭嘴

蘆洲逆子狠砍雙親10多刀 換血衣、洗完兇刀才逃亡