鄭任汶專欄：盧秀燕甘於只是搖擺州的老大

8月22日台灣爆發本土非洲豬瘟疑似案例，地點在台中海線梧棲區的養豬場。消息傳出後，盧秀燕派副市長黃國榮出席疫情處理記者會，自己到購物節高喊「拚經濟」。之後，盧秀燕才出席中央非洲豬瘟前進應變所記者會，親自應對外界疑問。然而，前天（28日）防疫記者會，外界以為盧秀燕會出席，但同時間她選擇出席市政會議，一樣由副市長上陣代打。

在這場記者會上，疫調內容又有新版本，5天就有5種版本，負責說明的副市長鄭照新只好對外致歉，「中間造成誤解，十分不好意思」。網路馬上出現模仿新冠疫情記者會的圖卡，「今日新增獸醫+1」、「累積獸醫4人」，嘲諷連獸醫人數都變來變去。至此，台中市政府灰頭土臉，頻遭打臉，昨天（29日）盧秀燕再度出席應變記者會回應說，「我們也在進行行政調查」，同仁有疏失，絕不包庇，日夜進行防疫任務的同仁，也會予以獎勵，賞罰有分。

在網路訊息傳播迅速，人人都可能是傳播者的時代，地方縣市長不能只想要當承平時期的太平官。特別是在處理緊急事故的記者會上，縣市首長有沒有親自指揮調度？民眾有沒有看到首長親自回應疑問，就攸關首長所展現的擔當與負責任的態度。在非洲豬瘟的危機中，豬隻的買賣流通直接影響到人民的日常生計與生活，地方首長就是要直球對決，但盧秀燕卻有她自己的判斷與盤算。作為泛藍陣營未來可能的政治領袖，很明顯的，這次她放棄了展現更清晰政治性格的機會，也沒有藉此表現她的施政能力與執行魄力。

在六都中，台中市的城市性格最為特殊。台北市是政經中心的國家首都，新北市是外來移民眾多的新興都會區，桃園市是工商發達的國家門戶，台南市是文史積累豐厚的歷史古都，高雄則是海洋性格強烈的港灣城市，那台中市呢？有人說，台中市是個有創意、活力的城市，擁有精密產業廊道的工商城市，有著著五光十色的現代都市性格。但，真的很難更清楚的定義台中市。

觀察歷年來的幾場重要選舉，有些選舉觀察指出，台中市是台灣的搖擺州。原因來自於，北藍南綠的選民結構相對穩固，中部地區的選票移動較為快速，因此每次選舉藍綠都要喊出「決戰中台灣」，再加上藍綠更迭快速的台中市長寶座，讓台中市選民的政治意向非常難以預測。

相對於其他六都，台中市長有二個很奇特的魔咒。第一個魔咒是林柏榕、張溫鷹、胡志強、林佳龍等幾位前市長，除了林佳龍成為外交部長之外（其中另有民進黨內派系平衡的原因），其他幾位前台中市長，他們的政治道路都到此戛然而止。相較於台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市等均有卸任市長出任正副總統、正副行政院長等更高的職位，但卸任的台中市長們，至今沒有任何一位往更高職位發展。

第二個魔咒是市長難以連任成功。過去，只有林柏榕、胡志強等兩位國民黨籍市長連任成功，民進黨籍的張溫鷹與林佳龍都只能選上一任市長，甚至包括改制升格前台中縣長廖永來，全都沒有連任成功。

盧秀燕是打破升格後台中市長不能連任魔咒的藍營政治明星，曾是未來泛藍聲勢看好的準總統參選人，但她的性格非常「國民黨」。823大罷免後，面對勸進參選國民黨主席，她回應說，產業正面對重創時刻，最困難時候，必須堅守崗位「媽媽會留在家」，無法參選國民黨主席。最後，非典型的鄭麗文順利選上國民黨主席，讓泛藍內部政局產生對盧秀燕不利的變化，甚至有「媽媽永遠留在家」的可能。

此次非洲豬瘟的來襲，直接衝擊到人民真實的生活經驗。但，事件爆發至今已經超過一週，盧秀燕主政下台中市政府的種種作為形同告訴社會大眾，台中市政府內有一群軟弱而苦惱的官僚，疲倦的政務官，以及忙著政治算計的地方官。

這場非洲豬瘟原本是場「平庸的邪惡」，現在幾乎快演變成城市治理衰亡的表徵。倘若台中市要成為「平凡而偉大的城市」，那就該藉由這此危機徹底脫胎換骨，過去的錯誤，該承認就承認，該究責就究責，該斷尾就斷尾。不沾鍋的從政哲學並不是適合每一個人，不是每個政治人物都有「天公命」，盧秀燕想要打破魔咒，更上一層樓，那就不能甘於只是搖擺州的老大。

