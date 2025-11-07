鄭任汶專欄：賴清德與卓榮泰要有「被討厭的勇氣」
最近幾件事看似彼此無關，但跟民進黨政府要堅持怎樣的「執政價值」息息相關。那就是普發一萬現金、吳音寧掌台肥不成，以及立院藍白政黨主導停砍公教年金的修法，此三件事考驗著賴卓體制的政策選擇與政治判斷。前兩項，民進黨政府前倨後恭的結果落得灰頭土臉；最後一項的年改，立院民進黨團力擋，但少數不敵多數，全案保留送朝野協商。當天、周四下午，前總統蔡英文非常罕見的跳出來發文，「年金改革，不該半途而廢。只靠政府預算，救不了大家的退休金。」但至今還不見賴卓體制對外的正式態度，頗讓外界擔憂與注目。
對於普發現金，民進黨政府先是反對，後來拒領，現在開始普發，此事已塵埃落定，功過就已記在人民心中的政治帳本上。接著，關於勞工與農漁民，前總統蔡英文曾說，「勞工是民進黨心頭最軟的一塊」，那農漁民呢？對民進黨來說，答案應該是肯定的。因此，不管是陳水扁、蔡英文或賴清德時代，處理與農漁業有關的人事物，總是異常小心，但幾次經驗都灰頭土臉(例如北農人事)，而就以最近吳音寧的台肥董事長人事案為例，最終也落得父子騎驢的窘境，裡外都不是人，淪為一場全盤皆輸的賽局。
10月31日農業部公布台肥官股董事代表，去年6月才上台的原農業部派任法人代李孫榮將被撤換，由政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替，外界預期吳將接任台肥董事長。沒幾天、11月3日晚，農業部改由台肥總經理張滄郎接法人董事，最後張接任董事長。黨內頻揣測，學者出身的李孫榮可能「有狀況」，才逼使高層出手換人。
簡短回顧農民運動與民進黨之間的關係。1988年520農運是80年代最激烈的社會運動，當時剛解嚴，農民長期收到剝削、壓迫，外有政府要開放市場給美國農產品進口，直接威脅到農民生計，制度性剝削因素讓農民危機感升高，半年內動員多次，加上反國民黨一黨獨裁的訴求、學生運動加入，反抗力量的集結讓抗爭力道升溫，在台北街頭多次與「萬惡國民黨」激戰。
這場農運至今已37年，部分農運人士進入民進黨體制，而在2000年民進黨執政後，著眼於照顧農漁民，將老農津貼從3000提高至6000元(逐年往上調整)，放寬農業專案貸款條件、設立農產品受進口損害的千億救助基金、政策扶植休閒農業、進行農業金融一元化管理的財金改革等。經過四分之一世紀，不管是扁英賴，大致上都謹慎處理著攸關農漁民的生計、產銷規畫或福利等問題，但，農漁業的政策與人事安排依然受到不同顏色政黨的左右，也無法跳脫舊有的階級宿命。
時至今日，吳音寧儼然是綠色執政下「農業」的重要代表之一，父親是知名作家吳晟，但她不遑多讓，大學就開始參與社運。2001年，她親往墨西哥東南山區，探訪查巴達民族解放軍為貧困印地安農民請命的革命歷程，出了一本叫做《蒙面叢林》的書，光是封面就充滿著左派游擊隊的濃烈色彩。2007年再出版《江湖在哪裡？》描寫戰後至今台灣農業發展的困境，以及農民被制度性壓榨的悲歌。當然，農漁民生活點點滴滴，不是某一個具代表性人物或作品就可以一語道盡，但吳音寧儼然成為民進黨對待昔日在野理想的指標，因此屢屢被推上與農業部相關的重要職位。
關於台肥的人事案，先不論為何換掉現任的李孫榮、吳音寧是否適任，以及是否刻意釋放壓力？賴卓體制要重用吳音寧不是問題，如果選擇要直接打破既有的農漁會結構，要重用吳音寧，來跟既有農漁會結構對撞，那就堅持到底，維繫著該有的執政價值；而如果要尋找更迂迴的方式去重組農漁業的產業結構與人事組成，那就去裂解或另尋其他辦法。更廣泛的來說，我們要問的是民進黨執政對待農漁業既有產業結構的整體態度，到底是什麼？是要使用革命性的手段，堅持過去揭櫫的執政理想？還是，改以妥協的路線，從中打破原有的農漁業窠臼？這就是執政價值的選擇，很顯然的，外界已經被搞得一頭霧水，連許多執政黨同志自己都講不清楚現在的執政價值與執政路線到底是什麼？
至於攸關全民權益的年金改革案，簡言之，就是面對過去黨國一體時期所留下來的18%優惠存款與年金所得替代率等問題，透過修法，以每10年為過渡期，逐年調降，以減輕政府的財政負擔。條件幅度從原本最高75%、最低45%，直到最高60%、最低30%為止，截至今（2025）年，公教所得替代率已降至66%。這項修法是在2016年，由前總統蔡英文啟動，在當時綠大於藍的立法院通過修法。但到了今年，具有席次優勢的藍白政黨重新提出《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修法，停砍公教年金，並要求政府撥補。至此，執政黨又開始陷入進退兩難的窘境，前方一片迷霧，目前還看不到盡頭。
少數政府是個難解的困境，歷經今年7、8月大罷免的失利，賴清德與卓榮泰勢必更有坐困愁城的無力感，但「若坐守窮城，端然待斃」，那就會氣力放盡，兵敗如山倒。普發一萬是個教訓，粗暴換人後落得一場空是另外一個警訊。人民是會算總帳的，掌握最高執政權力者必須切記：沒有執政的核心價值，就會被特定的利益需求牽著鼻子走。對執政者來說，心中最終的價值是什麼可能比東聽西聽更加重要。堅持價值，就要有「被討厭的勇氣」，否則，想要討好所有人，就會得罪所有人，就會落得父子騎驢的窘境，最後結果就是摔得鼻青臉腫，裡外都不是人。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
民進黨公布最新民調近6成國人支持年改 吳思瑤轟：在野立委發言空泛、不理性
今明審查停砍公教年金修法 翁曉玲盼順利出委：蔡英文政府錯誤年改得踩煞車
射3箭挺軍公教警消 羅智強：若當選黨主席要修正不合理年改
其他人也在看
停止公教年改的相關修法 阮昭雄：不應只照顧到公教階層
[Newtalk新聞] 立法院藍白黨團在這個會期提出停止公教年改的相關修法，昨（6）日已完成初審，全數保留送出委員會，預計一個月冷凍期過後，拚今年12月三讀闖關。行政院副秘書長阮昭雄說，這個議題要從全面來看，不是只照顧到公教階層，廣大勞工朋友權益也應該思考。 际照雄接受自由時報網路節目「官我什麼事」專訪，今（7）日上午播出。 阮昭雄指出，年改議題引起社會大眾關心，行政院也有跨部會研討，並跟民進黨團互動溝通，公教部分，在野黨有他們處理方式，但我們面臨到現實狀況，很多年金都有財務困難，「未來勞保要不要處理」？藍白只照顧公教階層，廣大勞工的權益呢？ 但國會朝小野大，立院國民黨團恐輾壓修法，阮昭雄提及，民主社會的溝通過程必須周延，無論是過去的蔡英文政府或現在的賴清德政府，都很重視社會對話，但國民黨現在有很多議案，是否有跟社會溝通、對話，其實國民黨內部必須深思。如果對話過程不夠充分，會造成很大傷害與問題。 阮昭雄說，明年要舉辦地方九合一的選舉，縣市首長得票率不是十幾趴就能當選，幾乎是要過半、51％以上才能勝選，這是不是能改變未來國民黨的路線？若端看未來民意的發展，他仍樂觀以對。 至於「財劃法」修新頭殼 ・ 1 天前
台北國際旅展第2天 旅行社業績成長2到3成
（中央社記者余曉涵台北8日電）台北國際旅展今天是第2天，也是週末的第一天，進場人數較去年成長1.96%。根據旅行業者統計，今年業績較去年成長2到3成，機票銷售也有10%成長。中央社 ・ 5 小時前
鳳凰颱風將襲 小琉球忙運物資 遊憩業者收遊具
周休二日雖然屏東的小琉球遊客不少，但是鳳凰颱風轉往台灣海峽，讓居民好緊張，由於交通船預告周二周三二天要停航，居民已經忙著多運物資到島上，同時遊憩業者也急著先把用不到的遊具和立槳陸續收進室內，以防被颱風吹走，而民宿業者也接到下周的退房電話，只能趕快退錢。 #鳳凰颱風#小琉球#物資#收遊具東森新聞影音 ・ 4 小時前
美將革新裝備採購制度 提升武獲效能
記者賴韋廷／綜合報導 美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯7日在美國國防大學發表演說，宣示將對裝備採購制度啟動全面性改革，提升生產與交付速率，使美軍能加速取得新銳青年日報 ・ 1 小時前
《96分鐘》票房破2億成年度冠軍 林柏宏金馬遺珠不遺憾「有種也入圍的感覺」
國片《96分鐘》累積票房正式突破2億元，成為2025年度台灣電影票房冠軍。為實現對粉絲的承諾，《96分鐘》今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
亞職交流賽》宋家豪的二縫線速球與變速球 獲自家捕手太田光讚賞
樂天金鷲主戰捕手太田光隨隊來台參加亞洲職棒交流賽，昨在第1戰與先發投手古賀康誠搭配5局，他在日職一軍7年經常與宋家豪合作，覺得宋家豪的二縫線速球與變速球都非常好，對古林睿煬、孫易磊等台灣投手也有深刻印象。太田光指出，宋家豪不需要透過翻譯，就能用日文與隊友溝通，第一次與宋家豪搭配時，就覺得宋家豪的二縫自由時報 ・ 5 小時前
鄭麗文出席「白色恐怖秋季慰靈」 強調「國共和解」：感謝先烈
即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯。對此，她在致詞時表示，台灣在過去因為大環境背景，歷經了長年的戒嚴，「這一段和解、面對歷史的過程，舉步維艱、斷斷續續直到今天。」另外，對於傳出，活動中有「紀念共諜吳石等人」的流程，她在致詞時也表示，這場活動遭外界惡意扭曲，「從未以吳石等人作為主要祭悼對象。」民視 ・ 8 小時前
《96分鐘》賣破2億！林柏宏、王柏傑首同台 他霸氣回應遺珠說
林柏宏、王柏傑雙帥主演的國片《96分鐘》票房正式破2億，主演群齊聚，跑北中南謝票之餘，也受訪吐露心情，其中林柏宏對於金馬獎沒能入圍影帝，霸氣回應。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
信義豪宅雙屍案正對面傳家暴案！ 警持盾牌救人
信義豪宅雙屍案正對面傳家暴案！ 警持盾牌救人EBC東森新聞 ・ 6 小時前
已進加護病房！賴清德終於想到「要國旅加油」 王鴻薇開酸了
ITF台北國際旅展昨（7）日開幕，湧入超過6.3萬人，總統賴清德親自出席，提出發展國旅的有利條件，並喊話國旅要加油，「若觀光的品質差不多、花的費用差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊」，此番言論引來國民黨立委王鴻薇開嗆，賴總統上任1年多，終於想到國旅產業了。中時新聞網 ・ 18 小時前
地上型停車場有風險？網友憂颱風成災 真實優缺點曝光
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導多數人買房時，除了地段、格局之外，車位的位置也是重要考量之一。近日，有網友發文表示，自己看中的新建案採用「往上...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
中國私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線 火速改名
（中央社台北8日電）中國私營咖啡廳「人民咖啡館」以中國常見的紅色、五角星為裝潢主題，6日遭官媒人民網批評為行銷無底線。該公司今日宣布將中國大陸的門市名稱改為「要潮人民咖啡館」，香港及澳門的門市維持不變，中國網友仍對此表示不滿。中央社 ・ 10 小時前
陳嘉宏專欄：林岱樺的問題已經是賴清德的問題
黃國昌常常一張嘴就說謊，他聲援林岱樺的說法也是。林岱樺的案子，今年6月就已經起訴了，起訴書已經公開，相關的卷宗也已經隨案移送，很多人都看得到；黃國昌說此案是檢察官勾結媒體違反偵查不公開，根本胡說八道。此外，林岱樺牽涉的是盜用助理費的貪瀆案，而她有沒有對一同涉案的「師父」釋煌智說出「老公」、「愛你的小女子」等等曖昧字眼，同案移送的卷宗都有記載，更應該被公評，這跟黃國昌說的「讓一個單身女性情何以堪」毫無關係。鏡報 ・ 1 天前
最高院暫緩緊急撥款令 美政府免即時支付糧食援助
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國最高法院今天表示，總統川普政府不必立即支付在政府關門期間資金被凍結的「營養補充援助計畫」（SNAP）糧食福利，這項臨時命令使數以百萬計民眾的處境懸而未決。中央社 ・ 11 小時前
家裡也能養？哈爾濱女子「遛企鵝」登熱搜 專家示警：恐害動物命危
根據《潮新聞》報導，從曝光畫面可見，女子身穿羽絨服，手持牽繩帶著一隻黑白相間、大小約似成年貓的企鵝，在社區內悠閒行走。多位目擊者表示，企鵝步態緩慢，吸引不少住戶圍觀拍照。對此，小區物業與社區管理人員證實，該名女子並非當地住戶，現場也未能出示企鵝合法飼養證...CTWANT ・ 3 小時前
六堆忠義祠建醮委員會邀明華園地字戲劇團與繡花園戲劇團聯合獻演
【互傳媒／記者 范家豪／竹田 報導】 為慶祝「六堆忠義百年大醮」盛會盛大登場，主辦單位特別邀請國內頂尖傳統戲曲互傳媒 ・ 11 小時前
平面設計大師福田繁雄典藏展高雄登場 妻女來台出席盛會
日本設計大師福田繁雄的經典作品，相隔15年再度於台灣完整展出，高雄科技大學接手原典藏於東方設計大學的福田繁雄超過3000件的作品及手稿，策畫「反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展」，即日起於高雄市文化中心至高館盛大開幕，並同步於高科大建工校區藝文中心聯展，昨（7）日開幕儀式上，福田繁雄夫人福田靖子與女自由時報 ・ 12 小時前
因您而起：忽捧上天內定台肥董座 忽墜落地煮熟鴨子飛了！／尤榛嚴
尤榛嚴 媒體上傳了兩、三天行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將就任台肥董事長，一時之間引起大風暴，有些人肯定台灣好報 ・ 1 天前
擄鴿集團山區架網 基警逮2嫌
記者郭基生∕基隆報導 基隆市七堵、安樂交界山區日前傳出疑似不法分子架設鳥網，導致黑鳶…中華日報 ・ 4 小時前
驚險! 毒販騎車逃逸 警"偵防車封騎樓"30秒壓制逮人
中部中心/蔡松霖 雲林報導海巡署會同雲林警方，聯手出擊，一舉查獲販毒集團3人，起出毒品及吸食器具。逮捕現場相當驚險，主嫌企圖騎車衝撞逃逸，專案小組以偵防車封住騎樓，30秒就壓制，場面如警匪電影！員警開著偵防車，方向盤一轉，堵在騎樓前方，嫌犯放棄機車，徒步奔逃，卻當場受到壓制！警逮毒販如拍電影。海巡署雲林查緝隊指出，之前接獲情資，指稱一名吳姓男子，染上毒癮，為了支付高額買毒開銷，轉而賣毒維生！警方蒐證完備後，組成聯合專案小組，見時機成熟，兵分兩路，分別前往雲林與南投，執行同步查緝！警逮毒販如拍電影。警方搜出海洛因47公克、安非他命36.3公克，以及多項吸食器具，全案依違反"毒品危害防制條例"，移送雲林地檢署偵辦。檢警懷疑背後仍有上游供應網，持續向上追查。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：３０秒逮捕畫面曝！毒販騎車狂逃 警方「偵防車封騎樓」堵人壓制 更多民視新聞報導懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯逃逸移工改當國際運毒指揮官！大麻藏公墓躲查緝 警再逮竹聯幫成員史上最大宗！台女走私20公斤液態大麻 關西機場緝毒犬臨退立功民視影音 ・ 9 小時前