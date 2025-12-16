鄭任汶專欄：這些立委寧願火車對撞也不要花大錢再選一次

藍白在野黨立委不斷提出法律修正案，處處站在執政黨的對立面，但又不提出不信任案，政治僵局難以解決。攝影李智為

藍白開著失速列車準備對撞，賴卓團隊在沒有其他選擇下，被迫祭出「不副署」《財劃法》修正案的絕招，把球丟回在野黨，締下台灣憲政史上首次針對法律案提出不副署的先例。

民進黨選擇焦土對戰的主因，正是立法院最新通過的《財劃法》修正案，執政團隊估計，政府舉債將高達5,638億元，加上「反年改」修法，國庫必須再額外付出近7千億元的天數來填補基金缺口。再加上，藍白聯手的助理費除罪化、國籍法修正案放寬新住民任公職的限制，杯葛仲裁憲政爭議的大法官會議導致癱瘓等等，在野黨脫離憲政運作常軌，在最高民意的國會殿堂上直接衝擊台灣民主法治的根基，綠色執政決定不再忍，卓揆宣布不副署《財劃法》修正案！

藍白支持者批評說，這是民進黨當家鬧事，卓榮泰用「不副署」來抵制立法院是違憲的；然回顧1991年，前閣揆郝柏村就曾「不副署」前總統李登輝任命蔣仲苓為一級上將的人事令。姑且不論人事案與法案性質的差異，那都是在《憲法》第37條規範下的政治選擇。卓榮泰宣布後，賴清德以總統之姿去函立法院長韓國瑜，再度表明「對憲法忠誠」，強化「不副署」並不違憲的論述。「法律是政治的產物」，副署權的存在，就是為了因應政治上的衝突，而當卓揆選擇「不讓立法院通過法案公布生效」，就已非法律問題，而是憲政的政治問題了。

朝野僵局未來有三種可能發展：第一、大法官會議被迫重啟，透過釋憲試圖解決僵局。第二、藍白提出不信任案，卓榮泰去職，國會解散後改選，產生新民意。第三、維持現狀，僵局持續到明年地方選舉結束，再視政治情勢變化而定。目前看起來，第三種發展的可能性最高。

照理來說，球在佔立法院絕對多數席次的藍白立委手上，倒閣是向民意宣告藍白決心的最強烈手段，既然綠色執政不值得信賴，國會重選理應再由藍白勝出，為何藍白不敢提倒閣、讓賴卓體制一夕潰散？答案很簡單，無非就是「錢」。

今年年中的大罷免，對朝野民間來說，都是一場勞民傷財的動員。罷免要子彈，反罷免也需糧草。7、8月兩場罷免戰役下來，32:0的結果，儘管藍白全身而退，但撂人撒錢花費不計其數。倒閣的下一步就是自己重選，任期都快過了一半，還要籌錢重新再選一次？

事實上，中選會有制定立委「最高競選經費金額」的上限。以本（第11）屆立委為例，中選會曾經在2023年10月20日舉行委員會議，會中討論通過第11屆區域及原住民立法委員選舉候選人競選經費最高金額，依《公職人員選舉罷免法》第41條第2項第1款規定，立委選舉以「各該選舉區之應選名額除選舉區人口總數70%，乘以基本金額新臺幣30元所得數額」，再加上新臺幣1千萬元。中選會制定的立委選舉「最高競選經費金額」公式有點複雜，且上限因各選區人口數而有所不同，大概估算是落在1,981到1,028萬之間。但所有朝野立委全都心知肚明，這是可以攤在陽光下的金額上限，還有各種檯面下的合作交換，參選立委的總體花費不會只是這個數字。

「有錢能使鬼推磨、無錢便做推磨鬼」，選一個立委，多則上億，少則上千萬。除了平常的競選總部支出、辦公室租金、跑紅白帖、水電郵電支出、文書雜支之外，廣發一通手機簡訊都要好幾萬。若還要舉辦競選造勢場，租燈光音響、租用椅子、租場地、動員的遊覽車資、司機工資、還要便當茶水費。有競選幹部粗估，一場數十萬、上百萬是司空見慣，若是選前之夜加上瘋狂大掃街，花個上千萬也是在所難免。有些金牛級的參選人，要再加上買票、發走路工，耗資上億都時有所聞。

依憲法增修條文規定，提「不信任案」通過後，閣揆將被動去職，並呈總統解散國會，60日內必須重新選舉。立委各個都是精明的老江湖，助理費相對事小、反年改也是攏絡一下支持者、財政劃分更不能直接把錢放入自己口袋。立法與行政對抗的最終解決方案，就是提出不信任案，這些立委就得自掏腰包、耗費巨資再選一次，等於懲罰自己。

藍白不敢倒閣，那綠色執政該怎麼因應？看似只有二條去路：第一、重新形塑民意，尋求社會多數的認同，第二、用執政品質累積政治能量，力求在2026與2028兩場選舉上獲勝。然而，近日政壇又傳出，立院本會期結束或過年前後，卓內閣將重大改組，力求新的政治情勢出現，未來政局又將動盪不安。政治原本就是衝突與妥協，在不斷的衝突中，這些立委卻只將心力花在仇恨對立，無心認真審查議案，那就只能各自累積「相罵本」與「政治能量」。這場政治對撞賽局的結果，政局空轉，許多問題回到原點沒有解決，這一切沒有贏家，台灣的民主體制與全國人民就是最大的輸家。

