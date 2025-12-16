鄭任汶專欄：這些立委寧願火車對撞也不要花大錢再選一次
藍白開著失速列車準備對撞，賴卓團隊在沒有其他選擇下，被迫祭出「不副署」《財劃法》修正案的絕招，把球丟回在野黨，締下台灣憲政史上首次針對法律案提出不副署的先例。
民進黨選擇焦土對戰的主因，正是立法院最新通過的《財劃法》修正案，執政團隊估計，政府舉債將高達5,638億元，加上「反年改」修法，國庫必須再額外付出近7千億元的天數來填補基金缺口。再加上，藍白聯手的助理費除罪化、國籍法修正案放寬新住民任公職的限制，杯葛仲裁憲政爭議的大法官會議導致癱瘓等等，在野黨脫離憲政運作常軌，在最高民意的國會殿堂上直接衝擊台灣民主法治的根基，綠色執政決定不再忍，卓揆宣布不副署《財劃法》修正案！
藍白支持者批評說，這是民進黨當家鬧事，卓榮泰用「不副署」來抵制立法院是違憲的；然回顧1991年，前閣揆郝柏村就曾「不副署」前總統李登輝任命蔣仲苓為一級上將的人事令。姑且不論人事案與法案性質的差異，那都是在《憲法》第37條規範下的政治選擇。卓榮泰宣布後，賴清德以總統之姿去函立法院長韓國瑜，再度表明「對憲法忠誠」，強化「不副署」並不違憲的論述。「法律是政治的產物」，副署權的存在，就是為了因應政治上的衝突，而當卓揆選擇「不讓立法院通過法案公布生效」，就已非法律問題，而是憲政的政治問題了。
朝野僵局未來有三種可能發展：第一、大法官會議被迫重啟，透過釋憲試圖解決僵局。第二、藍白提出不信任案，卓榮泰去職，國會解散後改選，產生新民意。第三、維持現狀，僵局持續到明年地方選舉結束，再視政治情勢變化而定。目前看起來，第三種發展的可能性最高。
照理來說，球在佔立法院絕對多數席次的藍白立委手上，倒閣是向民意宣告藍白決心的最強烈手段，既然綠色執政不值得信賴，國會重選理應再由藍白勝出，為何藍白不敢提倒閣、讓賴卓體制一夕潰散？答案很簡單，無非就是「錢」。
今年年中的大罷免，對朝野民間來說，都是一場勞民傷財的動員。罷免要子彈，反罷免也需糧草。7、8月兩場罷免戰役下來，32:0的結果，儘管藍白全身而退，但撂人撒錢花費不計其數。倒閣的下一步就是自己重選，任期都快過了一半，還要籌錢重新再選一次？
事實上，中選會有制定立委「最高競選經費金額」的上限。以本（第11）屆立委為例，中選會曾經在2023年10月20日舉行委員會議，會中討論通過第11屆區域及原住民立法委員選舉候選人競選經費最高金額，依《公職人員選舉罷免法》第41條第2項第1款規定，立委選舉以「各該選舉區之應選名額除選舉區人口總數70%，乘以基本金額新臺幣30元所得數額」，再加上新臺幣1千萬元。中選會制定的立委選舉「最高競選經費金額」公式有點複雜，且上限因各選區人口數而有所不同，大概估算是落在1,981到1,028萬之間。但所有朝野立委全都心知肚明，這是可以攤在陽光下的金額上限，還有各種檯面下的合作交換，參選立委的總體花費不會只是這個數字。
「有錢能使鬼推磨、無錢便做推磨鬼」，選一個立委，多則上億，少則上千萬。除了平常的競選總部支出、辦公室租金、跑紅白帖、水電郵電支出、文書雜支之外，廣發一通手機簡訊都要好幾萬。若還要舉辦競選造勢場，租燈光音響、租用椅子、租場地、動員的遊覽車資、司機工資、還要便當茶水費。有競選幹部粗估，一場數十萬、上百萬是司空見慣，若是選前之夜加上瘋狂大掃街，花個上千萬也是在所難免。有些金牛級的參選人，要再加上買票、發走路工，耗資上億都時有所聞。
依憲法增修條文規定，提「不信任案」通過後，閣揆將被動去職，並呈總統解散國會，60日內必須重新選舉。立委各個都是精明的老江湖，助理費相對事小、反年改也是攏絡一下支持者、財政劃分更不能直接把錢放入自己口袋。立法與行政對抗的最終解決方案，就是提出不信任案，這些立委就得自掏腰包、耗費巨資再選一次，等於懲罰自己。
藍白不敢倒閣，那綠色執政該怎麼因應？看似只有二條去路：第一、重新形塑民意，尋求社會多數的認同，第二、用執政品質累積政治能量，力求在2026與2028兩場選舉上獲勝。然而，近日政壇又傳出，立院本會期結束或過年前後，卓內閣將重大改組，力求新的政治情勢出現，未來政局又將動盪不安。政治原本就是衝突與妥協，在不斷的衝突中，這些立委卻只將心力花在仇恨對立，無心認真審查議案，那就只能各自累積「相罵本」與「政治能量」。這場政治對撞賽局的結果，政局空轉，許多問題回到原點沒有解決，這一切沒有贏家，台灣的民主體制與全國人民就是最大的輸家。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
陳嘉宏專欄：所有的毀憲亂政都從憲法法庭癱瘓失能開始
卓榮泰不副署《財劃法》 賴清德去函韓國瑜表明「展示對憲法忠誠」
卓榮泰不副署嗆可倒閣！他斷言「3未來走向」：哪種民進黨都贏了
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 81
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 143
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 57
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 7
高圓圓遭疑「拍綜藝用替身」！挨轟「乾脆AI換臉」 製作方回應
氣質女星高圓圓出外景被民眾巧遇，路人目擊與高圓圓穿著同樣衣服的陌生女，議論「用替身錄綜藝節目」。曝光的照片確實顯示，一名跟高圓圓長髮長度相似、都穿紅色上衣及白色褲子的女子出現在拍攝現場，網狂酸高圓圓「乾脆AI換臉好了」、「綜藝節目不就是為了真實去體驗嗎？還要替身…」。太報 ・ 13 小時前 ・ 9
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 142
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 109
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 23 小時前 ・ 43
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 22 小時前 ・ 26
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 55
反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝
政治中心／綜合報導當今國會由國民黨團、民眾黨團掌握多數，兩黨聯手通過爭議法案，更封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，甚至遲未審議中央政府總預算，導致朝野衝突加劇。對此，前總統蔡英文傳出已在位於健保署內的卸任辦公室中，低調做「這1事」，不僅邀請各界專家，以及不少重量級前內閣官員、幕僚，還由自己親自坐鎮，背後動機全揭曉。民視 ・ 21 小時前 ・ 137
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 41
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 85
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 151