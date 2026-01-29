鄭任汶專欄：鄭麗文該看看習近平怎麼整肅「親人」

黨指揮槍是中共統治的最基本規則，只要不容於最高領導者的意志，那就是徹底清洗，圖為解放軍武警戰士在天安門站崗執勤的資料照。圖／東方IC

近日中共中央軍委第一副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭到立案調查，北京形同戒嚴，但網路訊息混亂，傳出的影像真假難辨，還有消息指出有軍隊抵制，也有部隊觀望。在訊息封閉的極權中國，真相比呼吸難求。而此情勢讓人立刻想到韓國電影《首爾之春》，此電影一開始就表明「根據真實事件改編」，這是指1979年12月的《雙十二政變》，軍人全斗煥利用晚上發動政變，推翻總統朴正熙遇刺身亡後的政權，劇中影射全斗煥的角色有個著名台詞：「輸了就是政變，贏了就是革命！」

民主與極權兩者截然不同，民主的規則是「票多的人贏，票少的人輸」，而極權的規則是「槍桿子出政權」。去年10月9位上將遭到調查，今年1月24日，中共官方媒體主動揭露張又俠與劉振立，因「嚴重違紀違法」接受立案審查，整肅令下，新一代中央軍委幾乎全軍覆沒。國家主席習近平不顧昔日情面進行政治清洗，連同為政二代的長期盟友都不放過，但在中共訊息封鎖的情況之下，訊息眾說紛紜，外界難以得知中共權力傾軋的真實情況，目前看來，張又俠事件很難掀起「北京之春」，槍桿子依然被習近平緊緊握住。

中共當前的政治與軍事體制，我們並不陌生，在民主化之前的台灣，強人政治掌控一切，黨政軍運作與當前中共沒有太大差異。軍隊與黨組織完全緊密結合，黨唯一聽命於強人，基層部隊指揮去中心化，但獨尊於最高領導者。黨指揮槍，將領的升遷完全根據黨的忠誠考核，同時透過政戰系統嚴密監控思想與行動，把軍事政變的可能性壓到最低。

如此運作的背後，來自於統治者高度缺乏信心，以及權力來源空洞化，畢竟權力並非來自於民主機制，沒有民意基礎，就沒有正當性，因此必須透過極度高壓統治以方便壓制異議者，只要可能產生破口，就立刻祭出清洗、整肅的手段，把部隊淨化，讓所有反叛都未戰先敗。

那台灣有沒有類似的經驗？立刻浮現的就是1964年的「湖口兵變」，駐紮的裝甲兵意圖集結北上，但遭到內部阻止，無法掀起波瀾，消息傳出後，時任國防部副部長蔣經國下令，提高戒備戍守台北，設定攔截點，通往台北市區的各橋梁，嚴禁部隊跨越，橋墩裝置炸彈，必要時將橋樑炸斷。事後，幾位高階軍官遭到判刑，當時已經離開軍權核心的前裝甲兵司令蔣緯國，被推測與兵變有連動關係。

回到當下，鑑往知來。當前兩岸的主要差異不在親美反美、左派右派，不是血緣族群的論爭，更不是誰是親人，誰是恩人？而是在於民主／獨裁體制的差別。國民黨主席鄭麗文說，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人，親人絕不會做出骨肉相殘的事，所以不需在美中之間選擇。」那就請鄭麗文好好看看此刻的中國，在她眼中那些「親人」正走在骨肉相殘的道路上，用極權統治下槍砲出政權的方式，逞凶鬥狠，比武力、比掌控軍權的程度，用拳頭來決定權力的歸屬，而不是用民主的方式決定政權。再進一步設想，當權力鬥爭激烈時，對共產黨來說，親人都可殘殺，更何況國民黨根本就是外人。

面對「親人」用刀耍槍、使用權力鬥爭解決問題，該怎麼辦？只有二條路，一條就是勸和勸善，一切回歸民主機制或法律解決，若冥頑不靈、堅持彼此相殘，那當然就是割袍斷義，趕快遠離。只可惜，論及看清中國共產黨本質，擁有多年交手經驗的國民黨應該是箇中老手，不過，為了追求權力不擇手段，加上利益薰心，國民黨選擇看不到反民主獨裁的共產黨，一群人還搶開親共列車，要把台灣帶向那個沒有民主自由的共產世界。

