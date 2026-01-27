鄭任汶專欄：難道新加坡在挑釁馬來西亞或中國？
總部位於香港的《亞洲時報》（Asia Times），本月19日刊登一篇「新加坡是阻止中台戰爭的關鍵」的文章，作者自稱是現役新加坡軍人，該文指出，新加坡政府應該運用每年駐紮在台灣約3,000名的「星光部隊」士兵，發揮作用，要求台灣政府放棄台獨言論，以緩和兩岸關係。24日，新加坡國防部發出聲明澄清說，作者是在今年滿18歲入伍，這是入伍前的個人觀點，並不代表新加坡官方立場。接續，台灣內部有些論者引述報導，批評說「黃循財（新加坡總理）清醒」、「憂成台海籌碼」、「試探底線」，呼籲台灣停止挑釁中國。
新加坡部隊被稱為「星光部隊」，來自1975年我國與新加坡簽署的《星光計畫》雙邊協議，每年約有數千名新加坡部隊人員來台，這是新加坡國外最大規模的演訓基地。1970年代差不多是冷戰高峰後期，紅色恐慌依然壟罩亞洲，當時簽署代表是新加坡前總理李光耀與我國前行政院院長蔣經國，雙方以保密、不公開的方式進行，至今已執行超過半個世紀，成為兩國之間表面上保密，實際軍事往來密切的「公開秘密」。
隨著國際局勢與兩岸情勢的演變，新加坡立場親中，甚至總是對外宣示遵守「一個中國」原則，近年屢屢傳出停止《星光計畫》的聲音，但直到現在，「星光部隊」依然到台灣參加演訓、移地訓練。就個人經驗，自己在服義務役海軍時，曾短暫與「星光部隊」的海軍艦艇接觸，幾艘軍艦到台灣某港口駐紮演訓，新加坡海軍官兵來自四面八方，主要有華人、馬來人、印度人等不同族群，他們在同一艘軍艦上服務，共同為新加坡海軍工作。
在馬來半島尾端的新加坡扼住麻六甲海峽，戰略與經濟地位重要，過去就是大英帝國的亞洲據點，二次世界大戰遭日本佔領3年半，回歸英國後成立自治邦，1963年加入馬來西亞成為獨立州，1965年8月馬來西亞國會以126票對0票，「同意」新加坡獨立建國，成立新加坡共和國。地理上，新加坡被馬來西亞環繞，但馬來西亞從來沒有入侵，也沒有要求「一個馬來西亞」，更沒有揚言要併吞這個面積735.7平方公里只有2.6個台北市大小的蕞爾小國。
相對於馬來西亞的威權體制，有人稱新加坡是「軟性威權體制」，選舉制度的種種設計偏袒執政黨，長期維持一黨獨大，維持高效率統治，讓新加坡經濟發展始終非常亮眼。如此的國家處境，為何新加坡要購買大量武器維持軍備，還遠至3,200多公里外的台灣移地演訓？
總人口600多萬的新加坡到底花費多少國防預算？根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）研究，多年來，新加坡的國防預算開支約維持在國內生產總值（GDP）的3%，從1970年代的3億新幣，到2024/2025財政年度的預算達約202億新幣，依照目前匯率換算，約5,019億台幣，亦有報導指出，未來新加坡國防預算將達234億新幣，就是5,814億台幣；據此統計，新加坡是東南亞國家中花費最高額國防預算的國家。那2,300多萬人口的台灣呢？若以2026年度整體國防預算為例，國防部主管預算為5,614億台幣，若再加上特別預算與非營業特種基金，整體國防預算高達9,495億台幣，大約占GDP的3.32%。
這就是新加坡的生存之道，一方面在大國博弈中維持國家的自主性，發揮小國槓桿外交的靈活策略，堅定追求長期的國家利益，在美國霸權與中國崛起之間，尋求高度經濟發展，並保障自身的國家戰略安全。另一方面，新加坡沒有明顯外患，也沒有國家揚言要併吞，更沒有國家主張新加坡是他們不可分割的一部分；中國也沒有宣稱同樣是同文同種的華人，一定要新加坡回歸祖國的懷抱，但新加坡仍將國內生產總值3%用於國防開支，對外購買戰機、軍艦、飛彈、雇用傭兵、移地演訓，花費高額軍備預算來維持國防武力。
台灣享受著民主自由的生活，卻有些人選擇疑美、反美、親中，支持藍白政黨在立法院阻擋國防預算，一聽聞新加坡要檢討「星光部隊」（其實是到台灣移地演訓，並不是協防台灣，而且近年新加坡與中國也有軍事往來），就馬上要台灣不要挑釁中國。那就來看看新加坡，新加坡不是傻瓜，更不是冤大頭，他們花費跟我們不會差太多的國防預算，因為新加坡很清楚知道，在國際社會，「武力才是和平的基礎」，民主防衛是建立在足夠的國防力量上，強大的自衛武力才是維持最基本國家尊嚴的先決條件。
沒有明顯被併吞危機的新加坡，為了國家可以獨立自主，他們的國防預算所占GDP的比例跟台灣幾乎差不多。若按照上述批評者的邏輯，難道新加坡想要挑釁馬來西亞？還是在挑釁中國？新加坡耗費高額經費強化國防力量就是自衛，台灣購買戰機軍艦就是挑釁中國？看看新加坡，再想想台灣，台灣還得被迫面對虎視眈眈的中國，自由真的不是免費的，這樣的警示還不夠清楚嗎？
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
藍白10度封殺1.25兆國防預算！傳中共點頭下週舉行論壇 民進黨團怒轟「可恥」
藍白批1.25兆國防預算僅2頁！政院：馬政府5次特別條例 平均2.6張A4紙
陳嘉宏專欄：谷立言與CK楊 國民黨聽誰的？
豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」
其他人也在看
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 115則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 480則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 175則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 16則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 168則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 23 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 151則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 260則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 37則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 5則留言
記憶體股多收綠下「這檔」飆！解除處置後衝第2根漲停 爆破3萬張成交量
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（27）日收盤上漲253.4點，收32317.92點，上櫃指數則是上漲2.61點。而近期因為DRAM、Flash記憶體市場需求旺...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2則留言