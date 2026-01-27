鄭任汶專欄：難道新加坡在挑釁馬來西亞或中國？

新加坡跟台灣的國防預算都佔各自GDP的3%左右，按照批評者的邏輯，難道新加坡在挑釁馬來西亞？或者在挑釁中國？圖／新加坡海軍官網

總部位於香港的《亞洲時報》（Asia Times），本月19日刊登一篇「新加坡是阻止中台戰爭的關鍵」的文章，作者自稱是現役新加坡軍人，該文指出，新加坡政府應該運用每年駐紮在台灣約3,000名的「星光部隊」士兵，發揮作用，要求台灣政府放棄台獨言論，以緩和兩岸關係。24日，新加坡國防部發出聲明澄清說，作者是在今年滿18歲入伍，這是入伍前的個人觀點，並不代表新加坡官方立場。接續，台灣內部有些論者引述報導，批評說「黃循財（新加坡總理）清醒」、「憂成台海籌碼」、「試探底線」，呼籲台灣停止挑釁中國。

新加坡部隊被稱為「星光部隊」，來自1975年我國與新加坡簽署的《星光計畫》雙邊協議，每年約有數千名新加坡部隊人員來台，這是新加坡國外最大規模的演訓基地。1970年代差不多是冷戰高峰後期，紅色恐慌依然壟罩亞洲，當時簽署代表是新加坡前總理李光耀與我國前行政院院長蔣經國，雙方以保密、不公開的方式進行，至今已執行超過半個世紀，成為兩國之間表面上保密，實際軍事往來密切的「公開秘密」。

隨著國際局勢與兩岸情勢的演變，新加坡立場親中，甚至總是對外宣示遵守「一個中國」原則，近年屢屢傳出停止《星光計畫》的聲音，但直到現在，「星光部隊」依然到台灣參加演訓、移地訓練。就個人經驗，自己在服義務役海軍時，曾短暫與「星光部隊」的海軍艦艇接觸，幾艘軍艦到台灣某港口駐紮演訓，新加坡海軍官兵來自四面八方，主要有華人、馬來人、印度人等不同族群，他們在同一艘軍艦上服務，共同為新加坡海軍工作。

在馬來半島尾端的新加坡扼住麻六甲海峽，戰略與經濟地位重要，過去就是大英帝國的亞洲據點，二次世界大戰遭日本佔領3年半，回歸英國後成立自治邦，1963年加入馬來西亞成為獨立州，1965年8月馬來西亞國會以126票對0票，「同意」新加坡獨立建國，成立新加坡共和國。地理上，新加坡被馬來西亞環繞，但馬來西亞從來沒有入侵，也沒有要求「一個馬來西亞」，更沒有揚言要併吞這個面積735.7平方公里只有2.6個台北市大小的蕞爾小國。

相對於馬來西亞的威權體制，有人稱新加坡是「軟性威權體制」，選舉制度的種種設計偏袒執政黨，長期維持一黨獨大，維持高效率統治，讓新加坡經濟發展始終非常亮眼。如此的國家處境，為何新加坡要購買大量武器維持軍備，還遠至3,200多公里外的台灣移地演訓？

總人口600多萬的新加坡到底花費多少國防預算？根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）研究，多年來，新加坡的國防預算開支約維持在國內生產總值（GDP）的3%，從1970年代的3億新幣，到2024/2025財政年度的預算達約202億新幣，依照目前匯率換算，約5,019億台幣，亦有報導指出，未來新加坡國防預算將達234億新幣，就是5,814億台幣；據此統計，新加坡是東南亞國家中花費最高額國防預算的國家。那2,300多萬人口的台灣呢？若以2026年度整體國防預算為例，國防部主管預算為5,614億台幣，若再加上特別預算與非營業特種基金，整體國防預算高達9,495億台幣，大約占GDP的3.32%。

這就是新加坡的生存之道，一方面在大國博弈中維持國家的自主性，發揮小國槓桿外交的靈活策略，堅定追求長期的國家利益，在美國霸權與中國崛起之間，尋求高度經濟發展，並保障自身的國家戰略安全。另一方面，新加坡沒有明顯外患，也沒有國家揚言要併吞，更沒有國家主張新加坡是他們不可分割的一部分；中國也沒有宣稱同樣是同文同種的華人，一定要新加坡回歸祖國的懷抱，但新加坡仍將國內生產總值3%用於國防開支，對外購買戰機、軍艦、飛彈、雇用傭兵、移地演訓，花費高額軍備預算來維持國防武力。

台灣享受著民主自由的生活，卻有些人選擇疑美、反美、親中，支持藍白政黨在立法院阻擋國防預算，一聽聞新加坡要檢討「星光部隊」（其實是到台灣移地演訓，並不是協防台灣，而且近年新加坡與中國也有軍事往來），就馬上要台灣不要挑釁中國。那就來看看新加坡，新加坡不是傻瓜，更不是冤大頭，他們花費跟我們不會差太多的國防預算，因為新加坡很清楚知道，在國際社會，「武力才是和平的基礎」，民主防衛是建立在足夠的國防力量上，強大的自衛武力才是維持最基本國家尊嚴的先決條件。

沒有明顯被併吞危機的新加坡，為了國家可以獨立自主，他們的國防預算所占GDP的比例跟台灣幾乎差不多。若按照上述批評者的邏輯，難道新加坡想要挑釁馬來西亞？還是在挑釁中國？新加坡耗費高額經費強化國防力量就是自衛，台灣購買戰機軍艦就是挑釁中國？看看新加坡，再想想台灣，台灣還得被迫面對虎視眈眈的中國，自由真的不是免費的，這樣的警示還不夠清楚嗎？

