鄭任汶專欄：高雄大亂鬥 民進黨不知分寸就亂了分寸

川習會面前夕，外交部長林佳龍發文力挺同派系的高雄市長參選人林岱樺，問題不在政務官可否政治表態，只要以「外交部長」的身份經營社群媒體帳號，那這個帳號就是公共財，不是私人帳號，那就是逾越分寸。此舉掀起執政黨內不同派系網內互打，府黨出手要政務官與黨發言人不要介入。有人為林佳龍緩頰，畢竟派系實質領袖不表態也不行，這樣可為以後保留彈性運作空間，也有人痛批，根本在瞎挺被起訴者。

面對2026年縣市長選舉，在綠營內部，比起台南的兩強相爭，高雄相對複雜許多。其中，邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等四位立委競爭；邱議瑩是從政經歷豐富的資深立委，更是高雄媳婦，林岱樺也是資深立委、前鳳山市長林三郎之女，賴瑞隆是立院幕僚出身，在菊市府歷練多年，許智傑從政開始是鳳山基層民代，短暫擔任首屆官派鳳山區長。

四人看似派系屬性明顯，湧言會、正國會、新潮流、菊系、邁系等各有支持對象，但支持脈絡隱含著邁系與菊系長期在港都的競爭軌跡，以及黨內進入賴清德時代後，賴清德與陳其邁之間微妙的互動關係。

高雄曾經是國民黨長期執政數十年的縣市，直到1998年謝長廷南下擊敗吳敦義，才開啟綠色執政的時代。時間幾近30年，只有2018年12月到2020年6月共528天，由韓國瑜主政。幾乎沒有人可以否認是在民進黨的手中，讓這個港灣城市蛻變，光是高雄港區開放，讓市民更親近海港，港都市景就煥然一新。接連幾位市長謝長廷、葉菊蘭、陳菊、陳其邁等，施政滿意度與口碑都優於其他縣市。高雄算是綠色執政徹底改變城市風貌與內涵的範例，也就是因有此基礎，才有2020年推倒韓流，近94萬的罷免同意票還超過韓國瑜當選市長的89 萬多票，最後成功完成史上第一次縣市首長被罷免的「奇蹟」。

2026年地方首長選舉，民進黨只要輸掉台南或高雄的其中一席，那就是大敗。為什麼？台南是賴清德的本命區，高雄是綠色執政的重要根據地，南方是綠營的票倉，幾次總統大選都是拿南台灣選票來彌補北台灣的缺口。然而，此次正國會開槍，引爆派系內鬥駁火，不知分寸的魯莽出手，讓民進黨分寸大亂。不管明年一月黨內初選是誰出線？這場地方首長選舉，民進黨用很糟糕的起手式拉開序幕。

大選區作戰就是看氣勢，港都選民自有其理性與感性共舞的一面。在2018年韓流達到高峰之際，市長選前幾天，當車隊抵達北高雄附近，一位輔選要角回憶說，當時他站在吉普車上掃街，心裡很清楚，大勢已去，因為「路旁民眾的眼神都是冷的」。韓流消退後，事隔多年，民進黨好不容易贏回高雄、穩定執政，如果這場高雄市長初選繼續大亂鬥，不顧分寸、不論是非，那就看總人口270多萬的大高雄市民會不會再度心冷了？

