鄭任汶專欄：黃國昌想再跳船到國民黨也不令人意外
鄭麗文與黃國昌，這兩位的從政歷程，有點一樣又不太一樣。他們都曾經發狠怒罵國民黨與中共，還希望台灣可以走向自由獨立的道路，但後來，他們選擇加入原本痛恨的陣營，一位成為她口中「萬惡國民黨」的主席，另一位成為民眾黨主席並展開藍白合作，與他昔日嘲諷的對手共舞。這兩位有著類似的從政軌跡，也算是擁有共同革命情感的同志，從現在起，他們正踏著與昔日中共長征節奏一致的步伐，朝向推倒對手並建立與中共政權合而為一的道路前進。
上個世紀國共內戰期間，國共兩黨彼此重疊，互為間諜或共諜，身分瞬間轉換，上演政治無間道，這樣的案例倒是為數不少，但那是時代變遷下不得已的悲劇，有些還變成慘劇。然而，在近代台灣政黨政治發展史上，鄭黃兩人的從政軌跡算是罕見，中途跳船到其他政黨，還可以輝煌騰達，登基成為黨主席的案例，實在非常少數。這中間，到底是政黨的理想變了，還是人變了？事實上，人根本沒變，只是大多數人都被騙了。
不管是國民黨、民進黨、親民黨、新黨、台聯黨、建國黨、時代力量、民眾黨等在台灣活耀或曾出現的政黨，變質是常態，只是程度差異而已。把政黨失去理想當藉口，只是遮羞之詞，若真要拿道德大刀砍向所有政黨，在道德的光譜上，誰腐敗誰墮落還很難論定。看著在政黨光譜上跳來跳去的鄭黃兩人，把政黨領袖會晤當秀場，一定有許多忠貞國民黨員心底氣得牙癢癢，一個歷史悠久的百年政黨，竟變成這兩個政治投機仔的舞台。
制度論告訴我們，「制度」產生誘因制約人的行為與情勢的發展。當前我國的憲政體制傾向總統制，以及國會選舉仍是單一選區兩票制，兩黨政治發展還會持續主導著台灣政局。總統選舉與國會選舉這二場決定最高權力歸屬的投票制度，在只要贏過對手或取得50%+1得票數就勝選的遊戲規則之下，那幾近就是贏者全拿，因此兩黨制依然穩固，除了複數選區的各縣市議會之外，第三黨、第四黨的發展空間非常有限。
鄭黃碰面，黃國昌收起齜牙裂嘴的凶狠表情，大概可窺探出雙方權力地位的差異，未來變數將會是在黃國昌與民眾黨這一頭。柯文哲的官司走向，以及柯文哲與民眾黨要員們對黃國昌的態度，將是第一個變數，接下來的變數，就是藍白合要怎麼處理2026年的地方選舉，這也將牽動2028年藍白要不要與怎麼合作的具體策略。
鄭麗文的腦袋很清楚，她已經拿到最大在野黨的令旗，還有對岸中國共產黨的合作意向書，此刻是黃國昌有求於鄭麗文，並不是鄭麗文有求於黃國昌。立法院的藍白合作，不一定就會外溢到地方縣市首長選舉或總統選舉，舉例來說，民眾黨要有足以拉下國民黨的實力，才可以逼國民黨釋出權力或資源來一起合作，請問目前有哪一個縣市，民眾黨有如此的實力（新竹市的政治情勢已經今非昔比）？至於2028年總統大選，民眾黨是否還有實力可以扮演關鍵第三黨的角色，一切都還未定。
簡言之，藍白合的前提就是民眾黨要有實力可以左右戰局，新北市長侯友宜就沒有直接肯定藍白合作，他說，「政黨合作要有共同價值，創造出人民有感的大方向才是最重要的。」侯友宜沒說出口的其實就是「等真的需要再來談吧！」再加上，國民黨可不是全然鄭麗文一人當家，其他勢力勢必不會放下對權力的競逐。當然，可以預見的是在沒人可以承擔藍白破局責任的前提之下，藍白合的大趨勢很難改變，仇恨值再加上國民黨失去政權太久後的渴望，2028年想要尋求連任的賴清德絕對不會好過。
政治圈流傳有句話說，「年輕時候不是左派，那是沒有靈魂，年老之後還是左派，那是沒有腦袋。」那年輕時候對抗國民黨，年老之後加入國民黨，到底是有沒有靈魂？有沒有腦袋？鄭麗文與黃國昌剛好可以成為深究的樣本。若要批判這兩位是「背骨二人組」是有點太過嚴厲，改變所屬政黨是個人自由，政治信仰隨時代不同而有其他選擇也是司空見慣，但為了取得權力不擇手段，立場變來變去，政治理念可以180度大翻轉，這真的不是一般人所能達到的境界。未來，如果黃國昌再度跳船，想要直接加入國民黨，大家應該也不要感到意外。
