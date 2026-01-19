鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異

鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。

鄭伊健為戲宣傳。（圖／小娛樂）

鄭伊健表示，第一天開拍只拍了一顆鏡頭就收工，他嚇到說：「就這樣？」他還特別跑去問導演，確認是不是真的收工了，他表示每天開拍都要花很多錢，所以在香港拍戲每天都會拍到很晚，不可能只拍一顆鏡頭就收工，不過他慢慢也習慣這樣的模式，「我覺得很舒服，時間表安排的很好。」拍攝時剛好在疫情期間，在緊繃的情況下，他仍感到很輕鬆，「做到讓我們沒有壓力，我們都很開心。」

婁峻碩、大霈一致表示，鄭伊健完全沒有架子，人非常親切，大霈笑說：「我在鄭伊健大哥身上發現，保持年輕就是要做自己喜歡，而且幼稚的事情，他好愛打電動！」婁峻碩也認證，鄭伊健玩的遊戲比整個劇組加起來還多。婁峻碩則表示，一開始看到鄭伊健非常緊張，內心澎湃但表面要假裝鎮定，不敢喜形於色，鄭伊健聽完後才恍然大悟，「我以為是態度不好耶！」