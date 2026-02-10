鄭伊健上《娛樂百分百》即興飆戲 婁峻碩嚇傻

記者周毓洵／臺北報導

鄭伊健為宣傳懸疑推理劇《百萬人推理》，攜手同劇演員婁峻碩、李霈瑜（大霈）登上八大《娛樂百分百》YouTube 頻道單元「CHATGTV」，難得現身綜藝訪談的他，現場被主持人賴晏駒（小賴）點名即興挑戰演技，鄭伊健毫不遲疑，直接示範「被捅一刀倒地」的逼真演出，瞬間引爆全場掌聲，也讓接棒的婁峻碩當場壓力爆表，忍不住驚呼：「天啊！我不知道要怎麼演！」

在《百萬人推理》中，鄭伊健飾演脾氣火爆的刑警，婁峻碩化身屁孩感十足的網紅角色，李霈瑜則是總黏在前輩身邊、卻常常扯後腿的菜鳥警察，3人因戲結緣首次合作。談到拍攝最大挑戰，鄭伊健自嘲笑說：「聽我講國語。」李霈瑜立刻替前輩緩頰，表示拍戲重點在「接招拆招」，不必過度擔心口音問題；婁峻碩也坦言，一開始需要適應，但很快就能聽懂，反倒是他們的廣東話在拍戲過程中進步不少，讓鄭伊健直誇「學很快」。

私下互動同樣充滿笑料，李霈瑜回憶初見鄭伊健時，對方完全沒有巨星架子，個性相當隨和，拍戲時她還曾偷偷觀察前輩在想什麼，甚至一度想問能不能合照卻始終不敢開口；她也笑爆料，鄭伊健最可愛的地方是「隨時隨地都在想下班」。婁峻碩則形容鄭伊健就像大男孩，什麼都能聊，讓原本緊張的拍攝心情很快放鬆。

農曆新年將至，鄭伊健也分享香港過年紅包文化，不只包給晚輩，朋友、平輩，甚至大樓管理員、餐廳服務人員都能收到紅包；未婚的李霈瑜則笑稱自己過年是「煮飯婆」，負責張羅年菜，自嘲「煮到爆、煮到人都黃掉」。節目中聊到節慶習俗，小賴分享家中元宵提燈籠、中秋傳柚子的傳統玩法，讓眾人直呼羨慕，李霈瑜更笑說想去小賴家過節，還不忘叮嚀他「一定要傳承下去！」

鄭伊健登上八大《娛樂百分百》即興飆戲，現場示範「被捅一刀倒地」演技，震撼全場。（八大電視提供）

《百萬人推理》主演3人鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜來到八大《娛樂百分百》宣傳，接受主持人小賴的訪問，分享拍戲趣事與語言適應甘苦談。（八大電視提供）