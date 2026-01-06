鄭伊健久違出演台劇！聯合婁峻碩辦案 私下真面目曝

鄭伊健出演Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》。（圖／Netflix提供）





Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》由重磅卡司鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）、洪千淑 (千千）等主演，創造一部融合網紅生態、死亡預言、偵查推理與跨世代差異的年初首檔大戲。

鄭伊健久違出演影集，與婁峻碩雙生代男神合作辦案。（圖／Netflix提供）

5日正式宣佈影集將於2月12日Netflix全球獨家上線，並同步釋出前導預告與海報，海報中也可見劇中飾演「獨行破案警探」的陳家任（鄭伊健 飾）與身旁許多帶著詭異面具的預言家「巴巴女巫」出現在直播畫面中的引人好奇，而同樣出現的「阿翰PO影片」留言，更是讓劇中網紅阿強（阿翰 飾）也深陷巴巴女巫預言疑雲。

首支前導預告釋出，以百萬網紅魏炎（蔡凡熙 飾）在警局門口開槍示威並與警察們對峙，而後卻被陳家任（鄭伊健 飾）警官開槍反制，這場槍擊案卻在網路上掀起廣大討論，以至於陳家任警官遭網友們紛紛撻伐、肉搜，還被同樣為百萬網紅的林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）直播公審。

神秘預言家「巴巴女巫」。（圖／Netflix提供）

而這一切皆與一位稱作「巴巴女巫」的匿名預言家網紅所預測之事件百分之百命中，引起科偵隊女警李欣屏（李霈瑜 飾）的注意，驚覺這是一場針對網紅的連環殺人案，這位神秘預言家「巴巴女巫」的真實身份瞬間成為網路上的熱門話題，讓陳警官決心聯手柚子的網路號召力一起揪出真兇，卻憑藉經驗與直覺發現了柚子與不為人知的過去。

大霈李霈瑜見偶像鄭伊健熱血沸騰。（圖／Netflix提供）

久違出演台劇的鄭伊健，在Netflix影集《百萬人推理》中詮釋一位獨行破案警探，展現直覺辦案與精準槍法，更表演許多高難度動作場面，讓觀眾一睹意氣風發的警官辦案，鄭伊健分享：「我在接拍的時候已經知道《百萬人推理》曾經入選金馬創投，看到劇本是關於『懸疑推理』的故事就相當感興趣，故事中融合了現代網絡生態、懸疑、推理和動作場面。」對於即將影集上線，鄭伊健也表示：「我相信，觀眾可以嘗試以不同的視角來觀看，會有不同的觀賞體驗。」讓人非常期待故事的發展。

首度與港星鄭伊健合作的婁峻碩興奮表示：「二話不說答應」。（圖／Netflix提供）

飾演知名百萬網紅林廷佑「柚子」的婁峻碩表示：「我自己在揣摩角色的時候，其實就是把自己最欠扁的那一面展現出來，因為我自己也是蠻喜歡拍跟剪影片，所以這感覺是就在我身體裡面某一個層面的自己。如果哪一天，我沒有當歌手或演員的話，我也有可能是網路影音創作者，所以就把這一個層面的自己，無限的放大。」

百萬網紅出演Netflix《百萬人推理》，「千千」變「萬萬」吃播兼辦案。（圖／Netflix提供）

而首度與港星鄭伊健合作的婁峻碩興奮表示：「因為我從小就非常喜歡看港片也看了伊健哥的超多作品且都不只看一次，所以當時接到跟伊健哥合作的時候就是二話不說的答應」婁峻碩更分享：「他私底下是超級像一個大男孩一樣，我們都可以聊很多的電動、遊戲等，伊健哥比我還愛打遊戲，讓我感覺他是一個很好相處、親近的大哥。」

百萬網紅出演 Netflix《百萬人推理》，阿翰不只PO影片還演影集。（圖／Netflix提供）

其中飾演熱血菜鳥警官的李霈瑜也分享：「因為看到偶像鄭伊健基本上就是真心誠意的熱血，這樣的機會與緣分真的很奇妙，誰也沒想過有這一天可以跟身與心距離都很遠的偶像共事，太夢幻啦！跟李仁哥以及歪哥張永正一起演戲也會被他們的投入給牽動角色情緒，非常愉快能夠遇上厲害的對手。」



