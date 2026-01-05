鄭伊健久違出演影集 與婁峻碩合作《百萬人推理》宣布2月獨家上線

鄭伊健久違出演影集！與婁峻碩雙生代男神合作辦案，化身「 獨行破案警探」及「百萬流量網紅」。

Netflix影集《百萬人推理》今（5日）宣布將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線，並同步釋出前導預告與海報，海報中也可見劇中飾演「獨行破案警探」的陳家任（飾）與身旁許多帶著詭異面具的預言家「巴巴女巫」出現在直播畫面中的引人好奇，而同樣出現的「阿翰PO影片」留言，更是讓劇中網紅阿強（阿翰 飾）也深陷巴巴女巫預言疑雲。

久違出演台劇的鄭伊健，在Netflix影集《百萬人推理》中詮釋一位獨行破案警探，展現直覺辦案與精準槍法，更表演許多高難度動作場面，讓觀眾一睹意氣風發的警官辦案，鄭伊健分享：「我在接拍的時候已經知道《百萬人推理》曾經入選金馬創投，看到劇本是關於『懸疑推理』的故事就相當感興趣，故事中融合了現代網絡生態、懸疑、推理和動作場面。」對於即將影集上線，鄭伊健也表示：「我相信，觀眾可以嘗試以不同的視角來觀看，會有不同的觀賞體驗。」讓人非常期待故事的發展。

廣告 廣告

大霈李霈瑜見偶像鄭伊健熱血沸騰！詮釋「菜鳥熱血警察 x 直覺型資深刑警」共同偵破連環殺人案。

首度與港星鄭伊健合作的婁峻碩興奮表示：「他私底下是超級像一個大男孩一樣，我們都可以聊很多的電動、遊戲等，伊健哥比我還愛打遊戲，讓我感覺他是一個很好相處、親近的大哥。」其中飾演熱血菜鳥警官的李霈瑜也分享：「因為看到偶像鄭伊健基本上就是真心誠意的熱血，這樣的機會與緣分真的很奇妙，誰也沒想過有這一天可以跟身與心距離都很遠的偶像共事，太夢幻啦！跟李仁哥以及歪哥張永正一起演戲也會被他們的投入給牽動角色情緒，非常愉快能夠遇上厲害的對手。」

Netflix《百萬人推理》婁峻碩、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒組百萬網紅團體 陷入「死亡預言」犯罪疑雲。

對於影集即將與觀眾見面，導演蘇文聖（蘇三毛）表示：「《百萬人推理》終於要上線了，心情是一天都等不及，希望能夠趕快跟大家見面。影集中可以看到網路時代的議題，也有歷久不衰的經典推理。」監製吳孟謙則分享：「《百萬人推理》在題材上其實做了相當大膽的嘗試，而最讓人期待的，莫過於看到鄭伊健跟婁峻碩這兩位不同世代的偶像，首次在角色與表演上的碰撞與合作。尤其是伊健哥拔槍、追車那幾幕，老實說，帥到完全不講道理。」

該作將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線。

更多鏡週刊報導

鄭伊健「老嫩配」再突破 新片與小37歲少女談跨時空戀

獨家／鄭伊健愛妻美國現蹤「發福模樣認不出」 網：這是幸福肥！

回憶殺！鄭伊健開唱變身《古惑仔》陳浩南 首攻高雄巨蛋「狂飆逾十首經典歌」