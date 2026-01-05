鄭伊健久違回歸台劇！聯手婁峻碩破解連環殺人案 「超狂卡司」全曝光

記者宋亭誼／台北報導

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演打造，集結監製陳志炫、吳孟謙與製作人張雅婷，並找來鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰（阿翰）、洪千淑（千千）等重磅卡司群。官方今（5）日宣布，影集將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線，並同步釋出前導預告與主視覺海報。

百萬網紅「千千」出演變「萬萬」，吃播兼辦案。（圖／Netflix提供）

首支前導預告以百萬網紅魏言（蔡凡熙 飾）在警局門口開槍示威揭開序幕，卻遭資深刑警陳家任（鄭伊健 飾）開槍反制，這場槍擊案在網路上掀起廣大討論，警方遭到網友肉搜，還被另一名百萬網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）直播公審。與此同時，匿名預言家網紅「巴巴女巫」所預測的事件接連命中，讓科偵隊女警李欣屏（李霈瑜 飾）察覺，這是一場針對網紅的連環殺人案。

久違出演台劇的鄭伊健，在劇中飾演一位獨行破案警探，展現直覺辦案與精準槍法，更表演許多高難度動作場面。鄭伊健分享：「我在接拍的時候已經知道《百萬人推理》曾經入選金馬創投，看到劇本是關於『懸疑推理』的故事就相當感興趣，故事中融合了現代網絡生態、懸疑、推理和動作場面。」對於即將影集上線，鄭伊健也表示：「我相信，觀眾可以嘗試以不同的視角來觀看，會有不同的觀賞體驗。」

（左起）詹懷雲、楊懿軒、婁峻碩、蔡凡熙組百萬網紅團體，陷入「死亡預言」犯罪疑雲。（圖／Netflix提供）

飾演網紅「柚子」的婁峻碩則分享，「我自己在揣摩角色的時候，其實就是把自己最欠扁的那一面展現出來，因為我自己也是蠻喜歡拍跟剪影片，所以這感覺是就在我身體裡面某一個層面的自己。如果哪一天，我沒有當歌手或演員的話，我也有可能是網路影音創作者，所以就把這一個層面的自己，無限的放大。」

而首度與港星鄭伊健合作的他更興奮表示：「因為我從小就非常喜歡看港片也看了伊健哥的超多作品且都不只看一次，所以當時接到跟伊健哥合作的時候就是二話不說的答應。」

首度與港星鄭伊健合作的婁峻碩興奮表示：「二話不說答應」。（圖／Netflix提供）

《百萬人推理》劇情講述知名網紅魏言 (蔡凡熙 飾）因為違法攜帶槍械並朝警方開槍，遭到資深刑警陳家任 （鄭伊健 飾）反擊中槍。科技犯罪偵查隊女警李欣屏 （李霈瑜 飾）驚覺這是一起針對網紅的連續殺人案，且和一名以預言著稱的網紅巴巴女巫有關。

巴巴女巫戴著面具從未露臉，而她的預言從天災到人禍都百發百中，陸續預知了四起謀殺案，因此成為網路焦點，網紅紛紛在頻道上討論案情，網友們也熱烈回應且參與推理的聲量很快超過百萬人。循著百萬人的推理，陳家任發現巴巴女巫的神秘真相，為了借助網路的力量，陳家任選擇和網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）合作，隨著案情逐漸明朗，卻發現柚子不為人知的過去。影集將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線。

