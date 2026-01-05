鄭伊健久違接演台劇 被婁峻碩曝真實面：像大男孩

鄭伊健久違接演台劇。（圖／Netflix提供）

Netflix推理偵查影集《百萬人推理》正式宣布將於2月12日上線，久違出演台劇的鄭伊健詮釋一位獨行破案警探，展現直覺辦案與精準槍法，更表演許多高難度動作場面，鄭伊健分享：「我在接拍的時候已經知道《百萬人推理》曾經入選金馬創投，看到劇本是關於『懸疑推理』的故事就相當感興趣，故事中融合了現代網絡生態、懸疑、推理和動作場面。」對於即將影集上線，他也表示：「我相信，觀眾可以嘗試以不同的視角來觀看，會有不同的觀賞體驗。」

飾演知名百萬網紅「柚子」的婁峻碩表示：「我自己在揣摩角色的時候，其實就是把自己最欠扁的那一面展現出來，因為我自己也是滿喜歡拍跟剪影片，所以這感覺是就在我身體裡面某一個層面的自己。如果哪一天，我沒有當歌手或演員的話，我也有可能是網路影音創作者，所以就把這一個層面的自己，無限的放大。」

首度與鄭伊健合作，婁峻碩興奮表示：「因為我從小就非常喜歡看港片也看了伊健哥的超多作品且都不只看一次，所以當時接到跟伊健哥合作的時候就是二話不說的答應」婁峻碩更分享：「他私底下是超級像一個大男孩一樣，我們都可以聊很多的電動、遊戲等，伊健哥比我還愛打遊戲，讓我感覺他是一個很好相處、親近的大哥。」

詮釋熱血菜鳥警官的「大霈」李霈瑜也分享：「因為看到偶像鄭伊健基本上就是真心誠意的熱血，這樣的機會與緣分真的很奇妙，誰也沒想過有這一天可以跟身與心距離都很遠的偶像共事，太夢幻啦！跟李仁哥以及歪哥張永正一起演戲也會被他們的投入給牽動角色情緒，非常愉快能夠遇上厲害的對手。」

婁俊碩把自己最欠扁的一面展現出來。（圖／Netflix提供）

大霈飾演熱血菜鳥警官。（圖／Netflix提供）

