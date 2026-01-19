鄭伊健來台吃麻辣鍋、讚悠遊卡好用 談網路評論開導「認真就輸了」

港星鄭伊健與婁峻碩、李霈瑜（大霈）、曾文翰（阿翰）19日出席影集《百萬人推理》記者會。因鄭伊健在劇中飾演對工作全心投入的警探，卻在某次執勤時被PO網公審，談到現實生活中是否會在意網友評價？他坦言以前對於有些報導會很生氣，但「過了就算了。」如今也比較少看網友的評論，認為「認真就輸了」。

鄭伊健19日出席影集《百萬人推理》記者會。（圖／記者郭竹倩 攝）

阿翰、大霈、鄭伊健、婁峻碩19日出席影集《百萬人推理》記者會。（圖／記者郭竹倩 攝）

談到劇中會傳長輩圖的橋段，鄭伊健笑說「我沒有那麼落後。」表示香港人比較喜歡傳語音訊息。婁峻碩與大霈也透露鄭伊健私底下很喜歡玩遊戲，保有赤子之心。

鄭伊健繼2024年底於高雄巨蛋舉辦個人演唱會後，此次來台為影集宣傳。久違出演影集的他，透露接拍的時候已經知道《百萬人推理》曾經入選金馬創投會議，接到劇本時便被「懸疑推理」題材吸引，「大家可以將這個故事視為漫畫改編而成現實，故事中融合了現代網路生態，懸疑，推理和動作場面。我相信，觀眾可以嘗試以不同的視角來觀看，會有不同的觀賞體驗。」

談到在台灣拍戲的過程，鄭伊健直呼「很幸福」。（圖／記者郭竹倩 攝）

談到在台灣拍戲的過程，鄭伊健直呼「很幸福」，稱香港的拍攝時間通常很長，也比較緊湊，但在台灣第一天拍了一個鏡頭就收工，讓他感到很驚訝，「在這裡拍戲是享受。」當時他也收到工作人員給的悠遊卡，有搭捷運、YouBike到處逛逛，直呼「悠遊卡真的很好用！」目前卡片還保留著。他也對台灣的美食讚不絕口，透露此次訪台有吃了麻辣火鍋。

此外，阿翰在一旁難掩興奮，稱讚鄭伊健「好帥」數度臉紅，受訪時還因為太過激動，險些從椅子上跌落，逗樂全場；並透露與婁峻碩其實是國中同學。

