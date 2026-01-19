鄭伊健來台拍戲嚇到 笑虧婁峻碩初見面「態度不好」
Netflix影集《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演親手打造，今（19）日舉辦媒體茶敘，港星鄭伊健攜手演員群婁峻碩、李霈瑜及曾文翰（阿翰）一同出席，暢談拍攝趣事。
鄭伊健首度拍攝台劇，他分享在香港與台灣拍攝模式截然不同，第一天就被嚇到，甚至還有點不習慣，原來是當天他只有一場戲，拍完就收工，但香港一拍幾乎就是一整天滿滿的行程，讓他忍不住向導演反覆確認，直呼很輕鬆、愉快。
鄭伊健也透露，拍攝時恰好是疫情較嚴峻的時期，原本計劃安排2週的假期旅遊，沒想到卻因為確診只能待在房間，還好後來有如願成行，靠著一張工作人員給的悠遊卡搭捷運、騎YouBike體驗台灣生活。
另外，婁峻碩回憶第一次見到鄭伊健是在讀本的時候，當下他內心波濤洶湧，表面卻故作鎮定，假裝自己很專業，讓鄭伊健笑虧「我以為你是態度不好」，婁峻碩則連忙解釋，擔心自己看起來太開心顯得不夠專業。
婁峻碩與鄭伊健有大量的對手戲，有一場他要大罵對方，但緊張到一句台詞都說不出來，直到一旁的李李仁鼓勵完後，他越拍越起勁，「那場戲拍到後來有種在拍港片的感覺。」
