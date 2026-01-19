鄭伊健來台搭捷運趴趴走！「沉迷電玩」洗腦全劇組 私下真面目曝光

記者宋亭誼／台北報導

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》由百聿數碼創意股份有限公司製作，將於2月12日上線，主演鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、YouTuber阿翰（曾文翰）今（19）日共同出席宣傳。鄭伊健回憶，拍攝期間正值疫情高峰，一度想過「不來了」，但真正投入拍攝後，他感到非常開心，也對台灣拍攝文化的節奏印象深刻。

鄭伊健訪台狀態超好。（圖／記者鄭孟晃攝影）

鄭伊健分享，台灣的拍攝節奏與過往在香港高強度的工作模式截然不同，「第一天我其實不太習慣，只拍了一個鏡頭就收工，在香港幾乎不可能。」鄭伊健飾演性格孤傲、資歷深厚的警探「陳家任」，被問到拍攝動作戲會不會吃不消？他不諱言表示「還可以」，反倒婁峻碩吃足苦頭，「因為這個鏡頭，攝影師要求很高，希望畫面有層次，又要銜接前後鏡頭，所以他必須跑很多次。」婁峻碩則幽默回應：「一直跑是真的會累，但想到是被鄭伊健撞，就不累了。」

鄭伊健私下熱愛打電動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

鄭伊健拍攝期間本來安排兩週要在台灣旅遊，不料卻因確診只能待在飯店隔離，不過鄭伊健分享，後來他還是有搭捷運逛光華商場等景點。談到台灣美食，鄭伊健表示麻辣火鍋、三明治、綠豆沙都讓他印象深刻，直呼台灣食物「太過分了」，拍完戲回香港也發現自己胖了一些。

李霈瑜爆料，鄭伊健私下熱愛打電動，尤其沉迷VR遊戲，甚至洗腦到劇組不少人跟著入手VR，笑說：「保持青春的秘訣就是打電動。」劇中鄭伊健每天傳長輩圖給女兒，他本人強調現實生活中沒有這麼落後，婁峻碩也補充，鄭伊健非常「活網」。

談到網路評論，鄭伊健透露自己年輕時確實會在意，現在則多半以「認真就輸了」心態面對，他認為現今網路時代資訊過於複雜，演員必須學會選擇與放下。李霈瑜則表示，自己過往節目與角色屬性較偏資訊性，較少成為討論焦點，即使面對評論，也選擇以「邊緣人心態」前行。

