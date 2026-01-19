鄭伊健來臺拍戲很享受 大讚美食選擇太多

記者周毓洵／臺北報導

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》即將於2月12日全球上線，今（19）日鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）合體出席媒體聯訪，搶先分享角色設定、拍攝甘苦談與幕後趣事。久違來臺宣傳的鄭伊健狀態極佳，笑稱這趟不是只來拍戲，「差點被誤會是來吃東西的。」

《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演打造，集結鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、阿翰、千千等跨世代卡司，融合網紅生態、死亡預言與刑偵推理，打造年初最受矚目的懸疑影集。

鄭伊健在劇中飾演資歷深厚、性格孤傲的刑警「陳家任」，也是他睽違多年再度演出影集。他回憶拍攝正值疫情高峰期，坦言一度猶豫是否來臺，「但最後還是決定親自來完成。」他形容臺灣拍戲節奏與香港截然不同，「很輕鬆、很愉快，第一天只拍一個鏡頭就收工，我還問導演真的假的。」讓他直呼拍戲變成一種享受。

回憶來臺生活，鄭伊健分享曾低調搭捷運、騎腳踏車逛光華商場，也大讚臺灣美食選擇太多，麻辣火鍋、早餐店通通不放過，笑說回香港後「真的胖了一點點」。談到網路評論，他則分享多年心得：「認真你就輸了。」認為演員要學會選擇與放下。

首次演出影集的婁峻碩，飾演百萬網紅「柚子」，坦言第一次和鄭伊健讀本時內心超緊張，「但表面一定要裝得很鎮定。」鄭伊健則笑說，當下以為婁峻碩很酷，讓婁峻碩趕緊解釋是怕太興奮顯得不專業。婁峻碩也分享，第一次拍和鄭伊健對罵的戲時緊張到卡詞，現場還有李李仁、王柏傑等前輩，「壓力真的爆表。」但拍到後來反而越來越投入，笑說「很像在拍伊健哥以前的港片。」

李霈瑜在劇中飾演科技犯罪偵查隊菜鳥女警「李欣屏」，與鄭伊健搭檔辦案。她透露鄭伊健私下完全沒有偶像包袱，還是重度電玩玩家，讓她領悟「保持青春的秘訣就是做自己喜歡的事。」鄭伊健也笑說，疫情期間最愛在房間玩VR遊戲，結果意外成了劇組的「帶貨王」，好幾位工作人員都跟著入坑。

以網紅身分參演的阿翰，飾演網紅「阿萬」，一上台就自爆看到鄭伊健會緊張到臉紅，從小看著對方電影長大，腦中常浮現經典畫面重疊。他也笑說，得知能合作時第一件事就是想傳訊息向朋友炫耀。至於與婁峻碩的合作，阿翰先是冷靜表示「我還好」，隨即笑翻全場，接著爆料兩人其實是國中隔壁班同學。

