鄭伊健動作戲到位 點名導演是安全關鍵

鄭伊健（中）6日談拍戲工安意外，直言導演最重要。左為大霈、右為李李仁。（陳俊吉攝）

詹懷雲（左起）、婁峻碩、蔡凡熙、楊懿軒6日出席《百萬人推理》記者會。（陳俊吉攝）

鄭伊健以《古惑仔》系列電影「陳浩南」一角大紅，參與影集《百萬人推理》演出 ，6日和婁峻碩、李霈瑜（大霈）、李李仁、陳姸霏、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒出席記者會，近日8點檔拍戲發生替身墜地事件，他也拍過不少武打戲，被問到台港劇組的防護措施有何不同？鄭伊健說相差不遠，「我覺得是要看導演，導演最大，要關注每一個演員會不會受傷。」

鄭伊健角色飾演獨行警探，展現十足魅力，不少演員是衝著他接演，劇中動作戲到位，他透露多年前就有上武打訓練班，也坦言：「以前吊鋼絲很危險，但拍出來很好看，現在很少有機會。」他說，有經驗之後就了解，會塞一些緩衝物在裡面，這樣可以保護自己。他之前來台拍戲，收到工作人員送的一張悠遊卡，有空會騎腳踏車、搭捷運，至今仍放在皮夾內。

婁峻碩即將當爸，被問當爸是否會減少拍動作戲？他說：「其實也不會，因為後面還是有很多動作戲的作品，當然要把安全做好，相信劇組的專業。」劇中就有一場他和蔡凡熙坐在賣場推車，一路滑行的畫面，他解釋現場有安全措施，拉著繩子控制方向，至於摔車畫面是靠剪輯，但他笑說：「不要講，這樣就不帥了。」

李李仁因為兒子李小龍從小愛看電影，趁著這次合作機會，向鄭伊健討簽名來當兒子新年禮物。鄭伊健講話有香港腔，因此劇組找來邱凱偉（Darren）配音，導演蘇文聖表示，一開始找《古惑仔》電影配音的前輩，但聲音不夠年輕，後來有人推薦Darren，沒想到這麼適合。