鄭伊健台劇初體驗不習慣！婁峻碩一表情被虧「以為態度不好」

鄭伊健來台宣傳新戲《百萬人推理》。（Netflix提供）

58歲的鄭伊健4年前來台拍攝首部台劇《百萬人推理》，他19日與婁峻碩、李霈瑜、阿翰合體受訪，坦言本來因為疫情想推掉，但真的非常想嘗試台劇，所以排除萬難接下拍攝；一開始在台灣拍戲真的不習慣，因為與香港工作方式差異很大，他拍攝第一天真的拍一個鏡頭就收工，「在香港沒可能，每天工時都很長，我還問導演真的假的，在這裡拍戲是享受。感謝導演三毛，安排很好，這個行程很輕鬆度過。」

鄭伊健回憶，在台灣拍戲每一個外景都有美食，被劇組餵得超飽，還因此變肥，但他習慣不秤自己體重，維持身材「看臉就好」。當時他老婆蒙嘉慧在學日文，沒有陪他來台灣，他在台灣的朋友只有舒淇一個，但當時舒淇也不在，沒辦法約個聚會見面。他有空時就拿悠遊卡去坐車、逛光華商場。」雖然戴著口罩，但有粉絲巧遇認出，他也不介意被拍，本來計畫殺青後安排2周旅遊，結果拍完整部戲的最後動作戲，他就確診隔離，待在飯店14天。

鄭伊健、婁峻碩合作《百萬人推理》建立好交情。（Netflix提供）

阿翰在旁邊聽鄭伊健講話，臉忍不住漲紅地說：「我嚇死了，我看到帥哥會緊張。」下一秒竟拉著旁邊的婁峻碩一起往後倒，差點連背板都推倒。但阿翰看到婁峻碩卻不會緊張，他笑曝：「我們是國中同學！寫進去！」

《百萬人推理》演員曾文翰（阿翰）（左起）、李霈瑜（大霈）、鄭伊健、婁峻碩19日一起受訪。（Netflix提供）

婁峻碩分享第一次見到鄭伊健時，是在讀劇本時，「內心非常波濤洶湧，但表面上要表現很專業。」鄭伊健虧他「我以為你是態度不好」。婁峻碩說有場和鄭伊健對罵的戲，原本非常緊張，一個字都說不出口，但後來越拍越起勁，「跟伊健大哥對罵，很有那種拍港片的感覺！」連鄭伊健都察覺到他異常興奮。

大霈說鄭伊健一樣非常親切、沒有架子，時隔4年再見，完全沒變，原來他保持青春的秘訣，就是「做一些幼稚的事情」，例如非常愛打電動，他跟李李仁交流各種電動，還拉了4、5人買同一款遊戲機。婁峻碩還爆料鄭伊健根本是個活網仔，「遊戲玩得非常多，比我們身邊加起來多。」

