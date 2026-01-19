鄭伊健台劇初體驗"不習慣" 婁峻碩被虧"以為態度不好"
生活中心／綜合報導
58歲的鄭伊健，4年前來台拍攝首部台劇，今天（19日）跟婁峻碩、李霈瑜、以及網紅阿翰合體受訪，坦言本來因為疫情想推掉，但真的非常想嘗試台劇，排除萬難接下，一開始跟大家接觸，看到婁峻碩，還以為台灣演員很冷漠，原來是因為婁峻碩太興奮，故作鎮定，才鬧出烏龍。
影集「百萬人推理」片段：「逆位金字塔，逆位約翰甘迺迪，槍放下，未來，會有人中槍身亡喔。」香港凍齡男神鄭伊健首度來台主演的影集即將上線，跟著劇中角色婁俊碩、李霈瑜、以及網紅阿翰曾文翰出席宣傳活動，來台快閃4天，想到4年前，剛好遇到疫情，是到最後，才有時間偷閒趴趴造。香港藝人鄭伊健：「拍到最後有休息時間，但是剛剛好這個時間，我（確診），因為（剛好遇到COVID-19）疫情，所以也是留在飯店2個星期。」
鄭伊健坦言，來台拍戲跟在香港大不同。（圖／民視新聞）
還好最後，鄭伊健還是有如願旅遊，還從工作人員那獲得一張悠遊卡，搭捷運、騎YouBike，而且戴著口罩，沒被很多人認出來，鄭伊健也坦言，有一天只有一場戲，拍完就收工，跟在香港很不同，而且，一開始跟婁峻碩見面，不小心有個小誤會，以為台灣演員這麼冷漠喔。藝人婁峻碩：「我記得我們第一次跟伊健哥見面，是我們三個人，還有導演，在讀本在辦公室，第一次見到（鄭伊健）本人的時候，內心非常波濤洶湧，但是表面上要故作鎮定。」原來是不敢表現太開心，有失專業，婁峻說自爆，跟鄭伊健的對罵戲，做很多準備，但都沒有用，好險後來克服後，越罵越興奮。
婁峻碩說，第一次見到鄭伊健，內心波濤洶湧，卻只能故作鎮定，保持專業。（圖／民視新聞）
現場大霈也偷爆料鄭伊健愛打VR電動，最後還洗腦劇中的人一起買。藝人李霈瑜：「保持青春的秘訣就是，做一些自己喜歡，幼稚的事情，例如打電動，鄭伊健大哥非常喜歡打電動，因為他也跟男孩們各種交流，很親切超級沒有架子，架子都是我們想像的啦，我們的距離，在拍攝的過程中，完全（零距離）。」談到跟前輩合作，其實三人都稱讚不斷，還有百萬網紅阿翰，訪問過程中，全程臉紅。網紅曾文翰（阿翰）：「我看到帥哥會緊張，所以我到現在還在緊張，（你為什麼臉這麼紅啊），因為鄭伊健大哥很帥。」阿翰在劇中一樣是演網紅角色，全新影集，融合網紅生態、死亡預言、偵查推理、與跨世代差異，即將在網路上，掀起話題。
