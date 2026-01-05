鄭伊健台劇飾警探 合作婁峻碩有動作場面

（中央社記者洪素津台北5日電）港星鄭伊健在台劇「百萬人推理」飾演警探，和婁峻碩一起追查網路預言殺人案件。為拍攝該劇，鄭伊健無畏疫情來台3個月，他表示，劇本結合現代網路生態、懸疑、推理與動作，讓他躍躍欲試。

推理偵查影集「百萬人推理」劇情關於網紅世代、塔羅預言與連環神秘事件的真相，透過網路風向的指引與世代相異的合作辦案，引發觀眾在推理以外對跨世代差異、網路新生態的討論。

久違出演台劇的鄭伊健，在「百萬人推理」中詮釋獨行破案警探，展現直覺辦案與精準槍法，呈現許多高難度動作場面，讓觀眾一睹意氣風發的警官辦案。

鄭伊健透過新聞稿分享，「看到劇本是關於『懸疑推理』的故事就相當感興趣，故事中融合了現代網路生態、懸疑、推理和動作場面。」對於影集即將上線，鄭伊健也說：「我相信觀眾可以嘗試以不同的視角來觀看，會有不同的觀賞體驗。」

演員婁峻碩則飾演百萬網紅，他分享，「我自己在揣摩角色的時候，其實就是把自己最欠扁的那一面展現出來，因為我自己也是滿喜歡拍跟剪影片，所以這感覺是就在我身體裡面某一個層面的自己。」如果哪一天，他沒有當歌手或演員，也有可能成為網路影音創作者，就把這個層面的自己無限放大。

首度與鄭伊健合作的婁峻碩興奮地說：「因為我從小就非常喜歡看港片，也看很多他的作品，所以當時接到跟他合作的時候就是二話不說答應。」婁峻碩分享，「他私底下是超級像一個大男孩一樣，我們都可以聊很多的電動、遊戲等，伊健哥比我還愛打遊戲，讓我感覺他是一個很好相處、親近的大哥。」

「百萬人推理」將於2月12日在Netflix上線。（編輯：張雅淨）1150105