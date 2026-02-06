鄭伊健吵架讓婁峻碩脫口1句話 李李仁自備簽名板幫兒追星

李霈瑜（左起）、鄭伊健、李李仁今出席《百萬人推理》上線記者會。黃于珊攝



鄭伊健以《古惑仔》系列暴紅，他今（2╱6）與婁峻碩、李霈瑜、李李仁、陳姸霏、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒出席Netflix《百萬人推理》上線記者會，李李仁笑說今天是來追星，我剛在化妝間跟伊健哥提出這個要求，還自備簽名板幫兒子要簽名。

李李仁透露兒子是《古惑仔》迷，「我今天是來要我兒子的新年禮物，因為我兒子昨天知道我要跟伊健哥開記者會，他就說『你可以幫我跟他要簽名嗎』？我剛剛就跟伊健哥要簽名，還簽了他的名字，就當作是他的新年紅包」。鄭伊健受訪時才知道有星二代粉絲，「你沒有講，我不知道」。李李仁笑說：「因為很突然，我剛在化妝間跟伊健哥提出這個要求。」還對他說：「你的作品不只影響到我們這一代，也影響我們下下下一代去了。」

談到合作拍戲有趣的事？李李仁笑說：「拍戲當然要記對方的台詞，但通常在對戲的時候就只要知道他大概講話講到哪裡、什麼時候該換我接話，但我跟伊健哥演戲，我要記住他所有的台詞，因為我要很清楚的知道他現在講到哪裡，我應該做什麼反應，這對我來講是很難得的經驗。」

也因鄭伊健國語不標準，編導蘇文聖找了Darren（邱凱偉）幫他配音，李李仁笑說去年跟Darren首次合作戲劇，「我說我們沒有演過戲，他說沒有，我已經跟你演大半年的戲，而且不好演」。他大讚Darren，「把伊健哥的聲音拿捏的非常好，感覺好像是伊健哥自己講出來的話」。

《百萬人推理》劇組齊聚。黃于珊攝

而婁峻碩被問和鄭伊健對戲時會幻想自己是「陳浩南」？他笑說：「我真的沒有幻想我自己是陳浩南，但我有想著我是跟陳浩南吵架，我幻想我是旁邊的癟三，跟伊健哥演吵架戲真的會有即視感，所以拍戲時會有一種興奮的感覺。」還透露有一場吵架戲，「吵完之後一聽到喊卡，我就故意配 1句『台灣只有1個陳浩南』，很好笑，圓了自己的夢」。

而李李仁笑曝和鄭伊健、婁峻碩、攝影師、收音師有一個打電動群組，「我們那時候有真的一起上線打VR遊戲，後來大家老花（度數）短時間內增加太多，就沒有打了」。

陳姸霏演鄭伊健女兒，她坦言：「其實一直以來都很緊張，有一場跟爸爸比較激烈對話、在抗戰的一場戲，我們2個都還蠻緊張的，因為很怕對方身心理受傷。」李李仁則爆李霈瑜料：「她剛剛有清楚的表明下次想要演伊健孩子的媽媽。」導演則笑說：「第2季《後母的逆襲》。」

近來郭富城在台拍《老子》，鄭伊健說：「我剛剛才知道。」被問會約吃飯嗎？他幽默表示：「我明天離開，但是他不會吃飯，他只會吃火鍋啦！」還說應該找他推薦吃哪家火鍋才對。《百萬人推理》2月12日於Netflix上線。

