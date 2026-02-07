鄭伊健太神了！一眼識破《百萬人推理》女巫 婁峻碩慘遭全場懷疑

《百萬人推理》鄭伊健率領婁峻碩、蔡凡熙等演員與百位網紅玩遊戲，李霈瑜早已猜到自己的禁語，巧妙躲過攻擊。Netflix提供

Netflix偵查影集《百萬人推理》由蘇文聖執導，集結鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁及陳姸霏等卡司，昨（6日）舉辦上線派對，鄭伊健率領婁峻碩、蔡凡熙等演員與百位網紅大玩狼人殺，鄭伊健「薑是老的辣」，一眼就看出陳妍霏「有鬼」！

蔡凡熙碰瓷韓星 遭吐槽

上線派對開場別出心裁，演員們手持劇中關鍵的「巴巴女巫」面具神秘登場，讓台下觀眾猜測真面目。其中一位代號為「持槍網紅」的演員，竟自稱是「持槍旭」（諧音：池昌旭），面具摘下後揭曉是蔡凡熙，引發全場哄堂大笑。

在隨後的遊戲環節中，蔡凡熙慘遭首輪淘汰，他自嘲可能因為剛剛自比韓星讓人不開心，沒想到陳姸霏立刻補刀：「沒必要，因為你不像。」超嗆的直白互動讓婁峻碩也忍不住附和，展現劇組演員間的好交情。

鄭伊健銳眼 識破女巫真身

活動高潮來到「尋找巴巴女巫」遊戲，婁峻碩一開始就成為眾矢之的，被懷疑是隱藏的內鬼。然而，鄭伊健展現刑警本色，敏銳觀察到陳姸霏在投票時的眼神異常興奮，直言：「姸霏，妳怎麼眼神很奇怪，好像我投婁峻碩妳很開心一樣？」最終答案揭曉，真正的巴巴女巫果然是陳姸霏，讓全場驚呼連連，主持人關韶文更由衷佩服鄭伊健的觀察力，唯獨他一人成功識破真相。

《百萬人推理》鄭伊健率領婁峻碩、蔡凡熙等演員玩遊戲，進行到「禁語遊戲」時，每位演員都有自己的禁語或禁止的動作。Netflix提供

廣東話鬧烏龍 全場爆笑

在「禁語遊戲」環節中，為了引誘鄭伊健說出關鍵字，蔡凡熙分享了一段拍戲趣事。他透露有次對戲時，鄭伊健一直對著他喊「白車！白車！」，讓他誤以為被罵「白痴」，後來才恍然大悟原來「白車」是廣東話的救護車。

這段笑話讓現場氣氛嗨到最高點，但也讓頻頻與蔡凡熙對到眼的婁峻碩被記上多筆違規。最終，「網紅團體胃發炎」三人組婁峻碩、蔡凡熙與楊懿軒慘輸接受懲罰，婁峻碩現場即興Rap並重現劇中口號「What’s up yoyo!」，帥氣表現引爆粉絲尖叫。

網紅連環殺人案 揭開序幕

《百萬人推理》劇情描述知名網紅魏言（蔡凡熙飾）因違法持槍遭刑警陳家任（鄭伊健飾）逮捕，進而牽扯出一連串針對網紅的連續殺人案。案件核心圍繞著一名從未露臉、預言百發百中的神秘網紅「巴巴女巫」。

為了追查真相，陳家任選擇與網紅柚子（婁峻碩飾）合作，試圖藉助百萬網友的推理力量破案。這部結合懸疑、驚悚與網紅文化的影集，將帶領觀眾抽絲剝繭，揭開面具後的驚人秘密。該劇將於2月12日Netflix全球獨家上線。



