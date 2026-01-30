鄭伊健帥翻全劇組 男星激動：我吃過他的手指

鄭伊健覺得《百萬人推理》劇本很新鮮。（圖／Netflix提供）

Netflix《百萬人推理》將在2月12日上線，今（30日）公布社群網路篇花絮，揭露拍攝幕後秘辛，眾演員們分享接演本劇的關鍵原因，提到接演的契機，鄭伊健表示：「一看到劇本就覺得滿新鮮的！」不過其他演員給出的答案卻幾乎一致，全都是「因為鄭伊健，所以我來演」，讓他當場大笑直呼：「沒有啦！」

鄭伊健的魅力讓劇組演員集體「淪陷」，李霈瑜直呼接演原因應該大家都一樣，果然王柏傑同樣秒回「鄭伊健」，李李仁更直接告白：「一切一切都是因為浩南哥，沒什麼好猶豫的。」婁峻碩也坦言自己見到偶像超興奮，李霈瑜則笑說內心早已澎湃不已，但見面時還要假裝從容、正常打招呼。李李仁說第一個鏡頭看到鄭伊健的時候很緊張，「心中小鹿一直蹦蹦跳的！」更虧一旁的李霈瑜見到鄭伊健的表情完全是少女心，「整個人是心花怒放，根本沒在演戲。」兩人一搭一唱大告白，讓鄭伊健忍不住笑虧：「哇，他們兩個真的是演員！」

劇中飾演鄭伊健女兒的陳姸霏也抵擋不了男神魅力，笑說：「我是粉絲，我那天真的很誇張，就是爸爸在戲裡面有一個開門的動作，我整個被他帥到，伊健哥就只是開門而已，甚至什麼事情都沒做，超荒謬！」而飾演網紅男團之一的楊懿軒則分享：「有一場戲是伊健哥把手指插到我的嘴巴裡，所以我是有吃過伊健哥的手指。」讓婁峻碩、蔡凡熙和詹懷雲全都不可置信大喊：「哇靠！」

談到《百萬人推理》的核心魅力，眾人也不約而同回到「網路」與「真相」這個命題，故事從懸疑的網紅兇殺案出發，融合了現在最夯、也是年輕人最嚮往的職業「YouTuber」與「直播主」，在這兩種角色與平台的交會之中，帶領觀眾與角色們一同尋找真相，李李仁形容：「這是一部綜合了時事、有很多感官刺激的作品。」李霈瑜則補充：「用一個推理懸疑的劇情，來把整個故事演進。」然而劇情所拋出的不只是案件本身，更直指網路世界的虛實邊界，「網路上什麼都是假的，你知道在網路的世界上，每一個人都可能是巴巴女巫。」

李李仁向男神鄭伊健告白。（圖／Netflix提供）

陳姸霏也抵擋不了鄭伊健的魅力。（圖／Netflix提供）

