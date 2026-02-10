鄭伊健忙工作父女失和 陳姸霏坦言「滿欠打的」

鄭伊健在《百萬人推理》與女兒陳姸霏長期冷戰。（圖／Netflix提供）

Netflix《百萬人推理》將在2月12日上線，今（10日）釋出〈百萬人緝兇篇〉花絮，鄭伊健揭露自己飾演的警探陳家任不為人知的家庭面向，直言角色脾氣不太好，卻一直試著改變，和陳姸霏飾演的女兒陳宥潔長期處於冷戰狀態，陳家任是一個「迷上自己工作的人」，然而在太太離開後，他才驚覺自己其實一無所有，與女兒的關係也因此跌到冰點。

陳姸霏形容陳宥潔是一個個性鮮明、防備心很重的女孩，只能透過熱愛的唱歌與表演，慢慢讓自己遠離那些不愉快的情緒，「她可愛的時候是真的滿可愛的，但欠打的時候也是滿欠打的。」鄭伊健也坦言，陳家任雖然努力改變脾氣，但一碰到女兒，就變得完全無法溝通。鄭伊健也分享，陳家任正是在遇到柚子這個年輕世代後，才意識到社群網路其實能成為解決問題的工具，這樣的世代碰撞也是角色關係中相當有趣的一環。

陳姸霏認為詮釋的角色可愛又欠打。（圖／Netflix提供）

李霈瑜在影集中飾演科技犯罪偵查隊隊員李欣屏，她形容這是一個直覺敏銳、熱心積極，但有點過於魯莽的角色。被問到是否有可能是兇手時，她語帶保留地笑說：「不好說。」坦言這部戲的兇手真的很難猜，還調皮補上一句：「我看起來那麼陽光，有可能嗎？不可能吧！」

李霈瑜認為《百萬人推理》除了是一個推理劇之外，也反映出網路的力量以及話語上面的力量，「怎麼樣去看一句話被扭曲的過程或者是人心的揣測。」鄭伊健則有感現今網路發達，有許多要學習，也認同查案用網路的方法可能比較好，不單只是用自己的直覺。李霈瑜也透露，其實李欣屏心中的偶像正是陳家任，「她從在警校的時候就聽說過陳家任是一個神探，所以跟家任哥相處的時候，有非常多眼神上面的崇拜。」

李霈瑜戲裡戲外都很崇拜鄭伊健。（圖／Netflix提供）

