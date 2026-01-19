鄭伊健拍台劇喊享受 少看網評「認真就輸了」

（中央社記者洪素津台北19日電）港星鄭伊健在疫情期間來台拍攝台劇「百萬人推理」，他大讚劇組拍戲流程順暢又注重防疫，來台拍攝期間很享受；此劇討論網路現象，鄭伊健說，自己不太看網友評論，「認真就輸了」。

演員鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、阿翰今天出席戲劇「百萬人推理」宣傳記者會，婁峻碩、李霈瑜、阿翰皆表示對鄭伊健很景仰，可以跟他對戲很興奮。阿翰今天再度看到鄭伊健依舊難掩興奮，鄭伊健也鬧對方，和阿翰一直四目相交，惹得阿翰羞紅了臉直呼，「煩死，好帥、好開心」。

廣告 廣告

婁峻碩在劇中和鄭伊健有激烈對手戲，婁峻碩坦言，對戲時很興奮，因為一直想到鄭伊健演港片的場景，「除了鄭伊健，還有王柏傑、李李仁在現場，我試戲的時候一句台詞都講不出來，因為我越拍越興奮，李李仁叫我放輕鬆，要回到該有狀態」。一旁的鄭伊健也想起當時情景直呼，「你真的好興奮」。

李霈瑜表示，可以跟鄭伊健對戲超開心，她形容鄭伊健很像小孩子，很愛打電動，「鄭伊健大哥完全沒有架子，我都會跟他聊電動」。

鄭伊健4年前無懼COVID-19疫情來台拍戲，坦言隔離的2週很難熬、很痛苦，但出來拍戲後很享受，「台灣跟香港拍戲很不一樣，香港比較緊湊，台灣都會規劃得通暢，讓我拍戲很輕鬆」。鄭伊健更大讚台灣美食，昨天已經先去吃麻辣火鍋。

說起網路，鄭伊健坦言，年輕時難免會看網路評論，「以前會很生氣，現在我覺得過去就過去了，認真你就輸了，現在就很少去看了」。（編輯：張雅淨）1150119