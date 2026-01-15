鄭伊健拍台劇搞笑想加錢 導演反虧國語不流利

（中央社記者洪素津台北15日電）港星鄭伊健在台劇「百萬人推理」中飾演警探，他分享，起初以為是拍攝文藝片，不知道有很多動作場面，便虧導演想要加錢，卻被導演反虧：「我也要加錢，每天都在聽不太流利的國語。」

鄭伊健在劇中飾演警探，根據新聞稿，他表示，知道要拍攝動作場面時跟編導蘇文聖（蘇三毛）開起玩笑，「我以為是文藝片，為什麼還要拍動作的？要加錢的呀。」沒想到蘇文聖反虧：「對呀，我也要加錢，因為我每天都在聽不太流利的國語。」

除了鄭伊健搞笑，蘇文聖也分享劇組開心果非曾文翰 （阿翰）莫屬，「阿翰本人居然是相當害羞、十分木訥的人。但他一旦有了角色之後，立刻就像被附身一樣活靈活現，連私下聊天都是那個角色的樣子，完全停不下來，逗得大家十分開心，有他在的現場總是笑聲不斷。」

演員婁峻碩則分享一場網紅與警察的對戲，兩群人在吵架與推擠，喊卡後無法掩飾自己的興奮，引起鄭伊健好奇：「你們幹嘛那麼興奮？」婁峻碩開心表示，「跟你演吵架很像在演古惑仔啊，很興奮欸。」

「百萬人推理」將於2月12日在Netflix全球獨家上線。（編輯：張雅淨）1150115