鄭伊健拍台劇 工時短超享受

58歲的鄭伊健4年前來台拍攝首部台劇《百萬人推理》，他19日與婁峻碩、李霈瑜、阿翰合體受訪，坦言本來因為疫情想推掉，但真的非常想嘗試台劇，所以排除萬難接下拍攝；一開始在台灣拍戲真的不習慣，因為與香港工作方式差異很大，他拍攝第一天真的拍一個鏡頭就收工，「在香港沒可能，每天工時都很長，我還問導演真的假的，在這裡拍戲是享受。感謝導演三毛，安排很好，這個行程很輕鬆度過。」

鄭伊健回憶，在台灣拍戲每一個外景都有美食，被劇組餵得超飽，還因此變肥，但他習慣不秤自己體重，維持身材「看臉就好」。當時他老婆蒙嘉慧在學日文，沒有陪他來台灣，他在台灣的朋友只有舒淇一個，但當時舒淇也不在，沒辦法約個聚會見面。他有空時就拿悠遊卡去坐車、逛光華商場。雖然戴著口罩，但有粉絲巧遇認出，他也不介意被拍，本來計畫殺青後安排2周旅遊，結果拍完整部戲的最後動作戲，他就確診隔離，待在飯店14天。

婁峻碩分享第一次見到鄭伊健時，是在讀劇本時，「內心非常波濤洶湧，但表面上要表現很專業」，被鄭伊健虧「我以為你是態度不好」。婁峻碩說有場和鄭伊健對罵的戲，原本非常緊張，一個字都說不出口，但後來越拍越起勁，「跟伊健大哥對罵，很有那種拍港片的感覺！」連鄭伊健都察覺到他異常興奮。