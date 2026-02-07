鄭伊健拍戲一半大喊「白車」！蔡凡熙疑惑「罵我白痴」鬧笑話

蔡凡熙（最右）談跟鄭伊健（中）拍戲到一半，他大喊「白車」自己誤會。（Netflix提供）

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》6日鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、陳姸霏、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒等主要演員共同出席上線派對，找來知名網紅關韶文擔任主持人，與數百位觀眾與網紅們一起玩小遊戲，巴巴女巫版狼人殺「尋找巴巴女巫」、「禁語遊戲」、「網路流行諧音挑戰」。

開場演員們拿著巴巴女巫面具入場，讓觀眾們猜測每位演員的廬山真面目，其中一位關鍵字為「持槍網紅」的演員，自稱是「持槍旭」（諧音：池昌旭），拿下面具後的真面目就是演員蔡凡熙，引得現場哄堂大笑。接著巴巴女巫版狼人殺「尋找巴巴女巫」遊戲，演員中其實有一個神秘人被賦予「巴巴女巫」的身份，第一晚結束蔡凡熙被巴巴女巫殺死出局了，全場開始互相猜疑，蔡凡熙自嘲：「可能是我剛剛說自己是池昌旭有人很不開心才選我吧。」陳姸霏馬上反擊：「沒必要，因為你不像。」超嗆的回擊讓現場演員們一起鼓舞歡笑，婁峻碩也附和說：「好嗆！」

廣告 廣告

進行到「禁語遊戲」每位演員都有自己的禁語或禁止的動作。（Netflix提供）

在公開答案前，主持人邀請觀眾提問，同為劇中演員的鐵牛向鄭伊健提出隱藏在內心許久的疑問：「為什麼你那麼帥？」讓鄭伊健不好意思的回應：「健康而已。」網紅丘曄則提問婁峻碩：「劇中你同樣身為網紅，其他網紅卻接連捲入命案，是不是你因為忌妒與競爭心，偽裝成巴巴女巫殺害他們？」懷疑巴巴女巫就是婁峻碩。最終婁峻碩仍被投票出局。然而答案揭曉後真正的巴巴女巫即是陳姸霏，讓演員們驚呼連連，主持人大讚：「伊健大哥很厲害！只有你發現。」

婁峻碩現場Rap一段並以影集中的標誌性口號「What’s up yoyo！」作結。（Netflix提供）

進行到「禁語遊戲」每位演員都有自己的禁語或禁止的動作，陳姸霏問鄭伊健：「你可以教我們講《百萬人推理》的粵語嗎？」而鄭伊健自然說出後現場爆笑，也發覺自己的關鍵字可能是「講粵語」後來蔡凡熙也加入引誘鄭伊健說出禁語的行列，因此分享一段拍戲故事：「有一次與伊健哥對戲時，他說：『白車！白車！』我想說為什麼要罵我白痴，原來是救護車的粵語。」

《百萬人推理》上線派對吸數百位網紅、粉絲遊戲解謎。（Netflix提供）

最後邀請全場數百位觀眾投票，選出自己目前心目中認為哪位演員是影集中真正的「巴巴女巫」，就在觀眾們猶疑不定時，鄭伊健大膽透露：「巴巴女巫就在現場」掀起現場譁然，根據《百萬人推理》上線派對的投票結果顯示陳姸霏最多人懷疑，其二就是婁峻碩，究竟誰才是預言連環命案的巴巴女巫呢？答案將在2月12日Netflix獨家揭曉。

更多中時新聞網報導

動力火車出新單曲 天心洩曾思念尪看身心科

NBA》雷霆傷兵潮 亞歷山大無緣明星賽

鍾欣凌變4億女星「騙吃騙喝更容易」