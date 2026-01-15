鄭伊健拍《百萬人推理》肉身撲車 向導演喊話：要加錢！

Netflix《百萬人推理》連環殺人案引起恐慌，鄭伊健與婁峻碩聯手追兇。（圖／Netflix）

Netflix推理偵查影集《百萬人推理》由蘇文聖執導，集結鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁等華麗卡司。今（15日）釋出主預告與海報，揭開圍繞網紅生態、塔羅死亡預言的連環命案真相。

鄭伊健「肉身撲車」上演飛車追逐槍戰。（圖／Netflix）

預告中，戴著面具的神秘女子「巴巴女巫」精準預言刺殺事件，令社會陷入恐慌。獨行破案警探陳家任（鄭伊健 飾）與百萬網紅柚子（婁峻碩 飾）聯手，在虛實交錯的網路洪流中追兇。劇中巧妙融入現實網路文化，柚子甚至引用「老高」的加密訊息理論尋找線索，巧妙將現實網路文化融入劇情推理，阿翰、千千、琳妲等知名網紅也驚喜客串，真實還原輿論發酵的社群生態。

廣告 廣告

3.百萬網紅男團「婁峻碩、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒」成命案被害人兼嫌疑犯 鄭伊健飾演警探開槍遭網友炎上。（圖／Netflix）

動作戲同樣吸睛，鄭伊健不顧安危肉身撲車、展開飛車追逐。幕後互動也充滿笑點，鄭伊健打趣向導演討「加班費」：「我以為是文藝片，為什麼還要拍動作的？要加錢的呀！」導演更趣味回應：「對呀，我也要加錢，因為我每天都在聽不太流利的國語！」婁峻碩則興奮表示，能跟鄭伊健對戲吵架「感覺很像在演《古惑仔》」。

網紅草爺、鐵牛、琳妲、阿翰、千千驚喜演出 YouTuber「老高」成破案關鍵線索意外登場（圖／Netflix）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

肯德基宣布：28年「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史

快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置

超獵奇飲品「三色豆奶茶」爆紅！ 早餐店老闆：可以不喝但一定要請朋友