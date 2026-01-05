鄭伊健拔槍壓制百萬網紅 反遭婁峻碩直播公審撻伐
〔記者李紹綾／台北報導〕鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、「阿翰」曾文翰、「千千」洪千淑主演的Netflix跨世代推理偵察影集《百萬人推理》於2022年5月開鏡，歷經近4年製作，終於定檔2月12日上架，今(5日)釋出前導預告與海報，帶領觀眾搶先探查網紅世代、塔羅預言與連環神秘事件交織而成的真相，也引發對跨世代差異與網路新生態的討論。
前導預告中，百萬網紅魏炎(蔡凡熙 飾)在警局門口開槍示威，與警方對峙，隨後遭警官陳家任(鄭伊健 飾)反制擊中。槍擊事件在網路掀起輿論風暴，陳家任遭網友撻伐、肉搜，並被同為百萬網紅的「柚子」林廷佑(婁峻碩 飾)直播公審。此事與匿名預言家網紅「巴巴女巫」百分之百命中的預言高度吻合，引起科偵隊女警李欣屏(李霈瑜 飾)注意，察覺這是一樁針對網紅的連環殺人案。「巴巴女巫」的真實身分迅速成為網路焦點，陳家任決定聯手柚子，卻憑藉經驗與直覺發現了柚子與不為人知的過去。海報中也可見鄭伊健與身旁許多帶著詭異面具的預言家「巴巴女巫」出現在直播畫面中的引人好奇，而同樣出現的「阿翰PO影片」留言，更是讓劇中網紅阿強(阿翰 飾)也深陷巴巴女巫預言疑雲。
港星鄭伊健在劇中詮釋獨行破案的警探，展現直覺辦案與精準槍法，並親自挑戰多場高難度動作戲，讓觀眾一睹意氣風發的警官辦案。他分享：「我在接拍的時候已經知道《百萬人推理》曾經入選金馬創投，看到劇本是關於『懸疑推理』的故事就相當感興趣，故事中融合了現代網路生態、懸疑、推理和動作場面。」對於即將影集上線，鄭伊健也表示：「我相信，觀眾可以嘗試以不同的視角來觀看，會有不同的觀賞體驗。」讓人非常期待故事的發展。
《百萬人推理》以匿名預言結合網路時代的來臨，藉由網路聲量對社會產生龐大的影響力，利用某些引人注目的內容博取流量與關注，讓這起神秘的連環殺人案持續發酵，亦可以讓網紅協力網友們一起製造輿論與搜查真相，飾演百萬網紅林廷佑「柚子」的婁峻碩表示：「我自己在揣摩角色的時候，其實就是把自己最欠扁的那一面展現出來，因為我自己也是蠻喜歡拍跟剪影片，所以這感覺是就在我身體裡面某一個層面的自己。如果哪一天，我沒有當歌手或演員的話，我也有可能是網路影音創作者，所以就把這一個層面的自己，無限的放大。」
首度與港星鄭伊健合作的婁峻碩興奮表示：「因為我從小就非常喜歡看港片也看了伊健哥的超多作品且都不只看一次，所以當時接到跟伊健哥合作的時候就是二話不說的答應」他更分享：「他私底下是超級像一個大男孩一樣，我們都可以聊很多的電動、遊戲等，伊健哥比我還愛打遊戲，讓我感覺他是一個很好相處、親近的大哥。」飾演熱血菜鳥警官的李霈瑜也分享：「因為看到偶像鄭伊健基本上就是真心誠意的熱血，這樣的機會與緣分真的很奇妙，誰也沒想過有這一天可以跟身與心距離都很遠的偶像共事，太夢幻啦！跟李仁哥以及歪哥張永正一起演戲也會被他們的投入給牽動角色情緒，非常愉快能夠遇上厲害的對手。」
導演蘇文聖(蘇三毛)表示，影集聚焦網路時代議題，也保有經典推理元素，期待觀眾看見兩個世代的碰撞、合作與和解。製作人張雅婷指出，短影音與網路聲量的影響力已成現代日常，劇中也寫入創作者的壓力與掙扎，希望觀眾在追劇時產生共鳴。監製吳孟謙則直言，最令人期待的是鄭伊健與婁峻碩兩位不同世代偶像的首次對戲，尤其動作場面「帥到不講道理」。
《百萬人推理》劇情描述百萬網紅魏炎因違法持槍朝警方開火，遭資深刑警陳家任擊中，命在旦夕。調查過程中，警方發現案件與預言網紅「巴巴女巫」高度相關，她預知的多起命案接連發生，引爆網路推理熱潮，參與討論人數突破百萬。循著這股聲量，陳家任逐步逼近真相，卻也揭開柚子隱藏的過去。《百萬人推理》將於2026年2月12日Netflix上線。
