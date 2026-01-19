鄭伊健拿悠遊卡玩台灣 阿翰曝與婁峻碩真實關係

鄭伊健主演台劇《百萬人推理》。（圖／侯世駿攝）

Netflix推理偵查影集《百萬人推理》將在2月12日上線，主要演員鄭伊健、婁峻碩、大霈、阿翰今（19日）出席記者會，這是鄭伊健首度長時間在台灣參與戲劇演出，覺得台灣跟香港的拍戲方式很不一樣，又剛好碰上疫情，讓他笑說：「對我來說很陌生，很多第一次，也是第一次在飯店住14天，但住在台灣很好，每天都可以點菜！」

婁峻碩與鄭伊健合作相當興奮。（圖／侯世駿攝）

鄭伊健也透露當時有工作人員給了他一張悠遊卡，他便用這一張卡在台灣趴趴走，不僅騎YouBike到光華商場逛街，還挑戰搭捷運，由於需要戴口罩，所以認出他的人不多，雖然還是有民眾認出來並偷偷拍照，但他一點都不介意。此次鄭伊健來台宣傳只會待四天，沒時間去出去玩，但還是把握時間吃麻辣鍋，直呼台灣美食實在太多了。

大霈認為鄭伊健愛打遊戲時保持年輕的秘訣。（圖／侯世駿攝）

能與香港男神合作，對其他演員來說是相當特別的體驗，婁峻碩表示讀本時第一次見到本人，讓他內心超級波濤洶湧，「但要裝沒事，不敢表現太開心，不然看起來有失專業，畢竟是第一部戲，本來就沒什麼專業了。」被鄭伊健吐槽：「我還以為你態度不好！」大霈透露鄭伊健熱愛打電動，很愛跟劇組的男孩們討論遊戲，笑說：「保持青春的秘訣，就是做幼稚的事情吧！」

阿翰透露自己跟婁峻碩是國中同學。（圖／侯世駿攝）

阿翰則是鄭伊健的忠實粉絲，直呼拍攝時一直想跟朋友炫耀，就連記者會上與鄭伊健對視也讓他害羞臉紅。至於看到同樣是帥哥的婁峻碩會不會有相同感覺？阿翰表示完全不會，因為他們是國中隔壁班同學，並爆料婁峻碩國中時是風雲人物，那時就很有明星的樣子，而且很多女生暗戀他，不過他本人倒是對婁峻碩沒特別的想法，在一旁的婁峻碩立刻補充：「因為他們班帥哥就很多了！」

