鄭伊健拿悠遊卡騎YouBike趴趴走 初見婁峻碩：以為態度不好

鄭伊健透露此行來台4天，行程滿滿。Netflix提供



鄭伊健（1╱19）與婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）出席《百萬人推理》記者會，談到4年前疫情期間來台拍攝，他坦言：「有想過不來，因為疫情很嚴重。」還自爆：「其實拍到最後有休息2星期的時間，但我卻確診中鏢，本來的假期就沒了，在飯店隔離。」但也強調拍攝過程很開心。

第1次演台劇，鄭伊健透露有1位美女工作人員送他悠遊卡，「我有空的時候就拿那個卡騎YouBike去光華商場，還坐捷運被拍到」。他大誇：「我覺得這個卡很好用，我現在還是留在包包裡。」

除了戴著口罩趴趴走，台灣美食也讓鄭伊健讚不絕口，從麻辣火鍋到三明治、有名的早餐、綠豆沙都讓他回味不已，笑說：「太多了，不能講，人家以為我過是來吃東西的。」也笑說回香港後「真的胖了一點點」，雖然沒量體重，但肉眼可見，還順勢虧婁峻碩3年前比較胖、現在瘦得很帥，婁峻碩則笑回：「那是膠原蛋白流失！」

婁峻碩劇中飾演百萬網紅「柚子」，回憶第1次與鄭伊健見面是在辦公室讀本，「其實內心非常波濤洶湧，但是要故作鎮定，要表現的很專業」。卻被鄭伊健虧：「我以為你是態度不好耶！是很酷的台灣演員。」婁峻碩尷尬笑說：「我有打招呼，只是不敢表現得太開心，怕看起來會有失專業，因為畢竟這是第1部戲。」

尤其第1次拍與鄭伊健對罵的戲時，婁峻碩自爆緊張到1句台詞都說不出口，「我做了很多準備，但是完全好像沒什麼用」。李李仁鼓勵他慢慢講、放輕鬆後才順利完成，「那場戲越拍越興奮，因為跟伊健哥對罵很像在拍他以前演的港片的感覺」。

李霈瑜飾演菜鳥警探「李欣屏」，與鄭伊健搭檔辦案，她形容前輩「真的很親切，超級沒有架子」，還爆料私下他非常愛打電動，讓她領悟到「保持青春的祕訣，就是做一些自己喜歡、甚至有點幼稚的事情」。

阿翰（左起）、李霈瑜、鄭伊健、婁峻碩今出席《百萬人推理》記者會。Netflix提供

鄭伊健分享最常玩VR遊戲，「因為疫情不能離開房間，打VR最好」。婁峻碩笑虧他根本是「帶貨王」，「伊健哥洗腦我們，劇組有4、5個人買了他推薦的VR」。還問對方：「你其實有投資吧？」鄭伊健認真回說：「沒有啊！有就發達了。」

而阿翰則在劇中飾演網紅「阿萬」，面對鄭伊健，他頻頻臉紅，還一度險從椅子上跌落，笑說：「嚇死了，因為我看到帥哥會緊張，所以我到現在都還在緊張。」透露拍攝時一直想傳訊跟朋友炫耀，

不過與婁峻碩合作，阿翰則開玩笑說：「我還好。」因為2人其實是國中隔壁班同學，他爆料婁峻碩當年就是風雲人物，「很多女生喜歡，本來就有明星的感覺」。不過因為自己班上的帥哥更多，當年並沒有特別迷戀婁峻碩。

談及網路評論，鄭伊健坦言以前會在意、會生氣，「但是有1句話講得很好，就是『認真你就輸了』，這句話很有用」。他認為現在網路資訊越來越複雜，「要不要看，你自己選擇」。李霈瑜則表示，自己過往節目與角色屬性較偏資訊性，因此對網路討論並不特別在意，即使面對評論，也選擇以「邊緣人心態」前行。

劇中鄭伊健飾演不善使用3C科技的「長輩型警探」，他笑說私下不會傳「長輩圖」，不認為自己科技落後，平時更習慣玩遊戲機，跟長輩溝通都用語音，「我會傳給爸爸、媽媽，我蠻喜歡打電話，我覺得用電話是最好的、很清楚，現在麻煩的是很多詐騙電話，我有遇過，但我不會接」。

談及台港拍戲環境的差異，鄭伊健笑說第1天就不習慣，「第1天我只拍一個鏡頭就收工了，在香港不可能，香港每1天工作的時間是很長的，但是拍這個電視劇，第1天我就拍一個鏡頭，我還問導演『收工？真的假的』？我們拍的時候是疫情，要擔心很多事，但是每1天都是很愉快度過」。《百萬人推理》2月12日於Netflix上線。

